Загадочные исчезновения людей, выборы, ураган, митинги Навального и «тагильская борзота». Вспоминаем самые популярные тексты АН «Между строк» в 2017 году

2018 год только начался, и все ждут, что он принесёт нам только хорошие новости. Пользуясь длинными новогодними каникулами, мы решили вспомнить, чем нам запомнился ушедший 2017 год. Рейтинг основан не всегда на самых важных, но на самых популярных темах и текстах, набравших у читателей АН «Между строк» максимальное число просмотров.

Прошедший год запомнился важными событиями, которые касаются всех без исключения жителей Нижнего Тагила. Однако знаковые политические и экономические новости часто не собирают столько просмотров, сколько громкие криминальные истории. Самой читаемой темой января, и даже всего года, стала история убитой матери двоих детей Дарьи Зембицкой. За детективной историей следил практически весь город, а новости про расследование исчезновения девушки собрали в общей сложности около 150 тысяч просмотров. Утром 9 января 28-летняя Дарья вышла из дома № 7 по улице Булата Окуджавы и пропала, сообщили полицейские сразу после новогодних праздников.

О пропаже девушки сообщил экс-супруг Зембицкий – Сергей Какшин. Мужчина рассказал, что позвонил бывшей жене утром, но она не взяла трубку. Тогда он приехал к её дому, нашёл в соседнем дворе её автомобиль со снятым аккумулятором, и капли крови на снегу. Двое детей бывших супругов были дома и спали. Именно Сергей стал инициатором масштабной поисковой операции, к которой подключились сотни тагильчан. Правда родственники сразу заподозрили в причастности в загадочному исчезновению именно его, заявив, что накануне экс-супруги ссорились, а Какшин тяжело переживал разрыв с Дарьей и детьми. Через трое суток, благодаря поквартирному обходу полицией удалось установить, что Сергей врал. Выяснилось, что история с незаведённой машиной и прочим выдумана Кашиным для сокрытия преступления. На самом деле Дарья Зембицкая вышла к супругу во двор своего жилого дома на Булата Окуджавы около семи часов утра. В результате ссоры на почве ревности Сергей Какшин начал избивать бывшую супругу, девушка потеряла сознание, а он подумал, что убил её. После этого он решил избавиться от тела, уложил Дарью в автомобиль и повёз на пустырь на Серебрянском тракте. По пути Дарья пришла в себя, но Какшин решил закончить задуманное, нанёс ей ещё удары, а затем задушил ногой в сугробе на пустыре и спрятал тело. В октябре 2017 года суд приговорил Сергея Какшина к 9,5 годам колонии строгого режима.

Главным политиком 2017 года почти все эксперты, даже охранители и государственники, называют основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В конце декабря ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом на выборах президента в марте 2018 года, а сам Навальный объявил о бойкоте выборов, но год назад он только начал свою яркую кампанию в десятках городов страны. В феврале 2017 года оппозиционер открыл штаб в Екатеринбурге, после чего дал АН «Между строк» интервью, набравшее десятки тысяч просмотров и ставшее самым читаемым текстом месяца. Также вы следили за обысками у чиновников в Верхней Салде, о котором впервые сообщило наше агентство, читали о рабочем УВЗ, который поджёг коллегу за подкалывания, и о главе Тагилстроевского района Денисе Парамонове, которого лишили прав за пьяную езду на квадрацикле.

В марте 2017-го Навальный вновь занял топы новостных агентств, опубликовав расследование «Он нам не Димон» о возможных злоупотреблениях премьер-министра Дмитрия Медведева. Власти России обвинения проигнорировали, в лучшем случае, нападали на оппозиционера в ответ, но такая реакция не устроила миллионы россиян. Именно в марте прошлого года сформировался крупнейший с митингов 2011-2012 годов протест, притом на улицы вышел не только так называемый креативный класс, а молодёжь от 16 до 20 лет, которые до фильма Навального политикой не интересовались. Даже в суровом Нижнем Тагиле около 300 человек пришли на запрещённый властями митинг у КДК «Современник», закончившийся «гуляниями» к Театральной площади, задержанием 15 человек, в том числе несовершеннолетних, и одним из главных кадров прошедшего года – здание тагильской мэрии в кольце бойцов ОМОНа.

В первый месяц весны вы также следили за перестановками на включённом в «Ростех» УВЗ – назначением гендиректором Александра Потапова и уходом в АП главного идеолога корпорации Алексея Жарича. И если ротация топ-менеджеров интересовала не всех, то связанная с ней отмена в Нижнем Тагиле выставки Russian Arms Expo взволновала сотни тысяч жителей города и области, а также политиков и экспертов. Поднятый шум, кстати, не прошёл зря: сначала губернатор Куйвашев объявил о замене выставки на День танкиста, на котором уже вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил о возвращении выставки в новом формате. В июне на полигоне Старатель пройдёт «Диверсификация-2018».

Апрель 2017 года поставил точку в главной интриге последних лет – сохранит ли свой пост губернатор Евгений Куйвашев. Президент Владимир Путин назначил его врио главы региона, сделав фаворитом сентябрьских выборов. Тогда же начала оживать и политическая жизнь Нижнего Тагила, жители которого должны были выбрать осенью мэра и новую гордуму. Сергей Носов не объявлял о своём участии в голосовании до последнего, но активно занимался работой местной ячейки единороссов, которые в мае должны были провести праймериз. Активные переговоры по кандидатам от партии власти шли в Москве с ФПГ, Носов пытался разыграть экологическую карту, чтобы добиться финансирования во время своего возможного второго срока строительства моста через Нижнетагильский пруд, а также начал переговоры с венграми о концессии по городской системе водоснабжения. Из федеральных тем вы следили за жутким терактом в метро Санкт-Петербурга, а из сугубо местных – читали о истории создания и закрытия культового клуба «Приличное место».

В мае прошлого года прошли праймериз единороссов по кандидатам в мэры Нижнего Тагила и депутатов гордумы. Никакой интриги в предварительном внутрипартийном голосовании не было, потому что список с фамилиями «будущих парламентариев» выборщикам раздали перед голосованием, а в победе Сергея Носова никто и не сомневался.

Как всегда, вы с интересом считали деньги чиновников, опубликовавших свои декларации. Главным же сюжетом мая, который не закончился до сих пор, стали массовые обвинения заключённых тагильской ИК-5 в издевательствах со стороны надзирателей, начавшиеся с откровений Фаруха Бердиева.

Главной темой июня без сомнения является мощнейший ураган, прошедший в Нижнем Тагиле 3 июня. Стихия изуродовала город, один человек погиб, около десяти пострадали. С заявлениями в полицию обратились владельцы 133 автомобилей, на которые упали деревья или другие предметы, кровлю снесло с десятков домов и социальных объектов. Наверное, ураган стал бы и самой читаемой темой года на АН «Между строк», но стихия лишила город и интернета, в том числе и нашего сайта. Зато городские камеры против сильного ветра устояли и оставили нам видео того, как это было.

Весь июнь вы также следили за прогнозами синоптиков, которые регулярно делали заявления в духе «когда на Урал придёт настоящее лето» (которое так и не пришло). Сторонники Навального провели в День России очередной несогласованный митинг, на который пришли уже около 150 человек, а задержан (и позже оправдан судом) был только один его участник. Взволновала наших читателей и скоропостижная смерть из-за пневмонии известного в городе диджея Павла Покаляева (Pasha Morales).

В июле прошлого года жители Нижнего Тагила массово вышли на поиски загадочно пропавшего 24-летнего экс-хоккеиста «Спутника» и тренера Александра Чумарина, который вышел утром 2 июля из кафе «Девичья башня» и исчез. К поискам были привлечены сотни волонтёров, экстрасенсы, полиция. СК завёл уголовное дело по статье «Убийство», а в ноябре стало известно, что к поискам на городских карьерах привлечены копатели. Следователи категорически отказываются комментировать ход расследования, а Александр не найден ни живым, ни мертвым до сих пор.

Главным событием июля традиционно становится выставка «Иннопром», на которую в этом году наконец приехал президент Владимир Путин. Правда информационные ленты президент взорвал не своим визитом, а «зелёной папочкой», которую привёз врио губернатора Куйвашеву (позже он распространил эту практику и в общении с другими главами регионов). Глава государства рассказал губернатору об обращении на «Прямую линию» рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которым долгое время не выплачивалась зарплата. Президента возмутила реакция собственников предприятия, которые якобы заявили рабочим, что выдадут деньги, если их только попросит лично Путин. Глава государства назвал такое поведение «борзотой», после чего этот эпитет закрепился за руководством завода. Генпрокуратура и СК тут же начали активную работу. Собственники НТЗТИ (Вячеслав и Денис Кокорины) буквально на следующий день выдали многомиллионные долги за счёт личных средств, но это не спасло Дениса Кокорина от уголовных дел сразу по трём статьям. Должности лишился руководитель Тагилстроевского СК Иван Райхерт, и чуть не лишился глава свердловского СК Валерий Задорин. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом, суд начал рассмотрение дела, Кокорин признал свою вину только в невыплате зарплаты.

30 июля 2017 года на 58-м году ушёл из жизни Андрей Галахов, депутат Нижнетагильской гордумы и начальник теплоэнергоцентрали УВЗ. За неделю до этого народный избранник попал в ДТП на квадроцикле под Кировградом, в результате которого получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Врачи 23-й больницы Екатеринбурга боролись за жизнь почётного энергетика, но безуспешно: он умер в реанимации, не приходя в сознание. Галахов был победителем праймериз по одномандатному округу №1, единороссы остались без кандидата, но поддержали самовыдвиженца, главного энергетика УВЗ Руслана Юсупова, который в сентябре стал депутатом.

Последний месяц лета, несмотря на предвыборную кампанию (которая была скучной), был не богат на события. В августе жители Нижнего Тагила отметили 295-летний юбилей города и пережили трёхдневное отключение холодной воды в половине городских домов. Больше всего просмотров набрала история семьи Гулиных, которым весь Нижний Тагил собирал деньги на операцию в США для их сына Миши. Жертвователи нашли в их отчётах чеки с пивом и другими нецелевыми тратами, после чего «ВКонтакте» заблокировал группу помощи мальчику. История даже обсуждалась в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Родители извинились за недопонимание, но заявили, что все деньги тратят на лечение сына. Недавно Миша Гулин начал самостоятельно ходить с установленным на ноге аппаратом.

В сентябре произошло много важных событий. Сначала все следили за Днём танкиста, на котором Рогозин назвал отмену RAE ошибкой. А уже на следующий день наши читатели вместе с журналистами АН «Между строк» более 19 часов следили в режиме онлайн за выборами губернатора, мэра и депутатов тагильской думы. Сюрпризов выборы не принесли, Куйвашев стал губернатором, Носов мэром, 23 из 28 мандатов в гордуме достались единороссам (с учётом самовыдвиженца Юсупова). Но никто не ожидал, что раскол будет в самой «Единой России». Сначала руководитель аппарата мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда, которому прочили место председателя парламента, отказался от мандата, а Сергей Носов пролоббировал через конференцию на пост спикера директора НТТС Андрея Обельчака. Но на заседании гордумы большинство депутатов проигнорировало решение подозрительной с точки зрения демократичности конференции, УВЗ и ЕВРАЗ создали коалицию и выбрали спикером директора по персоналу НТМК Алексея Пырина, а его замом главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича. Через неделю та же коалиция лишила «команду Носова» всех руководящих постов в постоянных думских комиссиях.

Также в сентябре вы активно читали об участии тагильчанина в шоу «Танцы» на ТНТ, попадании Нижнего Тагила в топ самых неблагоустроенных городов области и о задержании сына сотрудника прокуратуры с 400 граммами наркотиков.

В октябре резонанс вызвал арест полицейских ОП №17, которые обвиняются в смерти задержанного тагильчанина Станислава Головко. Мужчину, по мнению его сестры, жестоко избивали опера, после чего он скончался в больнице. Огромное количество просмотров собрала новость о запуске электронной карты захоронений, благодаря которой теперь можно онлайн найти любую могилу.

Весь ноябрь Нижний Тагил следил за съёмками фильма «Ненастье», которые проходили в городе на нескольких площадках. Сотни горожан стали актёрами массовки, десятки предоставили для съёмок свои автомобили «из девяностых», а видео со съёмок самой эффектной сцены – переворот джипа на проспекте Мира – собрали в интернете десятки тысяч просмотров.

В ноябре АН «Между строк» стало известно о двух заявлениях нового руководства УВЗ в полицию. Топ-менеджеры просили проверить наличие ущерба на сотни миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа и при строительстве заводской поликлиники.

Большой интерес и сожаление вызвала новость о полной отмене легендарного фирменного поезда «Малахит», на котором тагильчане десятилетиями добирались до Москвы.

Декабрь тагильчане встретили повышением цен на проезд в маршрутках, правда всего на 1 рубль. А 21 декабря появилась трагическая новость о скоропостижной смерти одного из основателей крупнейшей транспортной компании Тагила, известного бизнесмена и мецената Анатолия Соловьёва. Также в декабре вы следили за работой судебных приставов, которые несколько раз опечатывали по решению суда кафе-отель «Девичья башня» на Серовском тракте. В соцсетях по мотивам новости АН «Между строк» разгорелись нешуточные споры из-за введения платы за проезд на самой большой горке в ледовом городке, которую в последний момент отменили. Среди наших больших текстов много просмотров набрал репортаж Евгении Музяевой из тагильской колонии №13 для бывших силовиков. Если вы его не читали, новогодние праздники для этого самое подходящее время. А ещё в длинные каникулы вы можете наконец-то спокойно почитать наш замечательный спецпроект «Город-лабиринт», рассказывающий об истории Нижнего Тагила совсем нескучно. 30 декабря авторы, например, опубликовали текст о новогодних традициях тагильчан, а за неделю до этого рассказали историю городского общественного транспорта и ответили на вопрос, как же мы жили раньше без маршруток.

Таким запомнится 2017 год по самым популярным текстам АН «Между строк». Несомненно, важного произошло намного больше, и, возможно, мы что-то упустили. В 2018 году мы продолжим формировать для вас новостную картину родного города, области и страны.