В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 28-летнюю жительницу ГГМ Дарью Зембицкую. Утром 9 января женщина вышла из дома № 7 по улице Булата Окуджавы, и до сих пор её местонахождение не установлено. Мать-одиночка воспитывает двух сыновей пяти и шести лет. Как пояснили АН «Между строк» в МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась сестра девушки.

«Обеспокоенная женщина сообщила, что Дарья ушла в 9 часов утра на работу, а последний раз выходила на связь в 7 утра. По словам коллег и друзей девушки, на работе она не появлялась. Полицейскими проведён весь комплекс проверочных мероприятий. Опрошены все знакомые и соседи пропавшей», – говорят в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Зембицкой, правоохранители просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефонам: (3435) 97-65-07, 97-65-02 или 02.

Агентство новостей «Между строк»