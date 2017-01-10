Сегодня: Ср, 11 Января, 2017 | USD 59.95 руб. 0.05   EUR 63.54 руб. 0.54   | -14 °C
11 Янв 2017 11:13 | Метки: Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 28-летнюю жительницу ГГМ Дарью Зембицкую. Утром 9 января женщина вышла из дома № 7 по улице Булата Окуджавы, и до сих пор её местонахождение не установлено. Мать-одиночка воспитывает двух сыновей пяти и шести лет. Как пояснили АН «Между строк» в МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась сестра девушки.

«Обеспокоенная женщина сообщила, что Дарья ушла в 9 часов утра на работу, а последний раз выходила на связь в 7 утра. По словам коллег и друзей девушки, на работе она не появлялась. Полицейскими проведён весь комплекс проверочных мероприятий. Опрошены все знакомые и соседи пропавшей», – говорят в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Зембицкой, правоохранители просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефонам: (3435) 97-65-07, 97-65-02 или 02.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей

Рекомендуемые новости:

64x64
10.Янв.17 11:22 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

64x64
04.Янв.17 17:10 | Комментарии: 0

Главные события 2016 года по версии читателей АН «Между строк». Топ-10 популярных материалов

64x64
03.Янв.17 17:40 | Комментарии: 0

Дорогой табак с алкоголем, снос самостроя и новые правила перевозки детей. 10 важных новогодних подарков от государства

Лента новостей

Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО
11.01.2017 | Комментарии: 0
Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко
11.01.2017 | Комментарии: 0
На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами
11.01.2017 | Комментарии: 0
Т-90 назвали звездой мировых новостей Т-90 назвали звездой мировых новостей
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины
11.01.2017 | Комментарии: 0
Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза» Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза»
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
11.01.2017 | Комментарии: 0
Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей
11.01.2017 | Комментарии: 0
«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию «Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию
11.01.2017 | Комментарии: 0
Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров
11.01.2017 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила сбили пенсионерку (ВИДЕО)


Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников
10.01.2017 | Комментарии: 0
Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности
10.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах
10.01.2017 | Комментарии: 0
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10.01.2017 | Комментарии: 0
После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев
10.01.2017 | Комментарии: 0
Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО) Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)
10.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом
10.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё
10.01.2017 | Комментарии: 0
Житель Нижнего Тагила может получить срок после пожара, в котором погибли его мать и сестра Житель Нижнего Тагила может получить срок после пожара, в котором погибли его мать и сестра
10.01.2017 | Комментарии: 0
США включили в «список Магнитского» главного российского следователя США включили в «список Магнитского» главного российского следователя
10.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ назвали причины крушения Ту-154 в Чёрном море СМИ назвали причины крушения Ту-154 в Чёрном море
10.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле мужчина выстрелил из ружья в голову собутыльнику за сравнение с котёнком В Нижнем Тагиле мужчина выстрелил из ружья в голову собутыльнику за сравнение с котёнком
10.01.2017 | Комментарии: 0
Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками
10.01.2017 | Комментарии: 0
В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО) В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)
10.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле новостройки подешевели на 15% В Нижнем Тагиле новостройки подешевели на 15%
10.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости