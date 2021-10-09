​​​​​​​Город и его люди. Обычный инженер Кужильный

В 1969 году в Нижнем Тагиле произошло историческое событие — в серию был пущен всетопливный котёл под названием «Энергия-2М», а руководитель группы рационализаторов Георгий Иванович Кужильный был представлен к государственной награде. Сегодня именно ему посвящён выпуск нашей любимой рубрики выходного дня «Город-ЛабириНТ». Человеку, имя которого в 60–70-х годах прошлого века было нарицательным среди работников котельно-радиаторного завода. В начале 1970-х литейный цех котлов НТКРЗ гремел не только на весь Союз: перенимать опыт сюда приезжали и зарубежные металлурги из Югославии, Чехословакии, Австрии, Германской Демократической Республики… В эти годы Георгий Кужильный получил сразу несколько правительственных наград.

Бурный рост промышленного и гражданского строительства в 50–60-х годах прошлого века внезапно выявил одну проблему, которая долгое время доставляла массу хлопот городским теплоснабжающим организациям. Дело в том, что котельные, отапливающие заводы и жилые дома, работали на трёх основных видах топлива: угле, мазуте и природном газе. И для каждого вида топлива советской промышленностью выпускалось своё котельное оборудование.

Всетопливные водогрейные котлы, конечно, существовали, но это были либо импортные образцы, либо самоделки, изготовленные отечественными умельцами на местах. Ни тот, ни другой вариант не устраивал Совмин СССР: импорт был дорог, а переделанные экземпляры ненадёжны. Поэтому начиная с конца 1950-х годов министерства и ведомства настойчиво предлагали всем профильным научно-исследовательским институтам и конструкторским организациям включить в свои планы разработку универсального отопительного котла, способного работать на всех видах топлива. Но до середины 1960-х какого-либо ощутимого прогресса в решении данного вопроса не было.

Причин тому было несколько — как субъективных, так и объективных. Главная же причина заключалась в малочисленности заводов, разрабатывающих и выпускающих отопительное оборудование: на весь Союз их буквально можно было пересчитать по пальцам обеих рук. К тому же большинство этих предприятий были ориентированы на спрос тех регионов, где они были расположены. Например, на Донбассе никому в голову не могло прийти переводить свои котельные на газ, а в Уренгое — на уголь. Научно-исследовательские организации тоже не спешили решать проблему: каждый такой институт был тесно связан с предприятием, выпускающим отопительное оборудование, и был под завязку загружен заказами со своего завода.

В начале 1960-х годов предприятия, выпускающие отопительное оборудование, наладили выпуск котла «Энергия», работающего на твёрдом топливе. В 1964 году освоил выпуск «Энергии» и Нижнетагильский котельно-радиаторный завод, недавно пущенный в строй. Вскоре в отраслевой главк «Россантехпром» стали поступать предложения по усовершенствованию котла. Особо заинтересовались в главке модернизированной версией, которую разработала на НТКРЗ группа рационализаторов цеха котлов и ковкого чугуна. По сути, тагильчане предлагали усовершенствовать «Энергию», заставив работать котёл на любом топливе: твёрдом, жидком или газообразном. «Россантехпром» инициировал техническую экспертизу и через год предложил начать опытное производство улучшенных котлов в Нижнем Тагиле. Уже в 1969 году всетопливный котёл был пущен в серию под названием «Энергия-2М», а руководитель группы рационализаторов Георгий Иванович Кужильный был представлен к государственной награде...



Георгий Иванович Кужильный

(фото из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



Имя этого человека знал на котельно-радиаторном, наверное, каждый заводчанин.

По его инициативе сначала в цехе котлов, а затем и на всём заводе стало набирать силу движение за высокую культуру производства, и котельно-радиаторный завод в течение пяти с половиной лет удерживал первые места в своей отрасли и среди предприятий области. Под его руководством и при непосредственном участии началась и была досрочно завершена модернизация цеха котлов на НТКРЗ. Он же выступил инициатором строительства базы отдыха для работников завода, которая создавалась по проекту, разработанному им в свободное от основной работы время. А о его умении сплотить любой коллектив знали не только на заводе.

Ему не раз предлагали уйти на повышение — и директором завода отопительного оборудования в Хабаровске, и директором Теплогорского литейно-механического завода, и главным инженером главка «Россантехпром», — но каждый раз Георгий Иванович оставался на заводе, который, по его собственным словам, стал для него родным.



Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)



Георгий Иванович Кужильный родился в 1929 году на Украине в городе Каменское (теперь это город Днепродзержинск) в семье рабочего и домохозяйки. Вскоре семья переехала в Донецк, где жила до июня 1941 года.

Когда началась Великая Отечественная война, Георгий только закончил 5-й класс средней школы. Вместе с цехами Донецкого металлургического завода семья отправилась в эвакуацию — сначала в Кустанайскую область, а затем в Нижний Тагил. Здесь он продолжил учёбу и окончил 7-й, 8-й и 9-й классы с отличием, за что был премирован путёвкой во всесоюзный лагерь «Артек».

Когда встал вопрос выбора дальнейшего жизненного пути, Георгий долго не раздумывал. Ещё до войны, оказавшись с классом на Донецком металлургическом заводе с экскурсией, он решил для себя стать металлургом. Поэтому, окончив школу, он отправился в Свердловск поступать в Уральский политехнический институт (УПИ) на металлургический факультет.



Георгий Кужильный, студент метфака УПИ

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



В те годы Уральский политехнический славился своей бурной спортивной жизнью. В институте было создано Добровольное спортивное общество, на каждом факультете существовали свои футбольные, хоккейные, волейбольные, баскетбольные команды; студенты принимали участие в шахматных турнирах, соревнованиях по лёгкой атлетике, городкам, лыжам. На металлургическом факультете была сильная команда по канадскому хоккею* — модному в те годы виду спорта. И Георгий оказался в составе этой команды.



Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)



Помимо учёбы и занятий спортом, много свободного времени отнимала общественная работа и участие в комсомольских мероприятиях. Студенты не раз выбирали Георгия комсоргом группы, а затем и факультета.

Защитив диплом по специальности «инженер-металлург», Георгий Иванович получил направление на Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ), а трудовой путь начинал в должности мастера литейного производства. Но прежде, чем стать мастером участка, а затем и старшим мастером, молодой инженер полгода проработал слесарем-ремонтником, заливщиком металла, земледелом, познавая работу участка изнутри.

Затем была служба в рядах Советской армии. Служить довелось в танковых войсках.

«Это была хорошая школа, — вспоминал позднее Георгий Иванович. — Нас обучали, передавали нам свои знания и опыт офицеры, прошедшие войну. Мы изучали материальную часть, учились водить танк, ремонтировать его, стрелять. Много времени отводилось теории боя, физподготовке. Свободного времени почти не оставалось. Но это было интересно!»



Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)



Вернувшись после службы в армии на «Уралмаш», Георгий Иванович вскоре оказался в числе первых комсомольцев, которые по призыву партии поехали поднимать целину.

В первые годы «целинной эпопеи» комсомольские стройотряды строили производственные объекты (зернохранилища и мастерские), прокладывали дороги, проводили воду и свет. Жили в палатках, работали по 10 часов в сутки, обедали и ужинали прямо на строящихся объектах, чтобы не тратить время на дорогу до столовой и обратно. Работали, не жалея сил, потому что понимали: чем скорее закончится строительство, тем быстрее начнётся работа на земле и страна получит дополнительные тысячи тонн зерна. За ударный труд в деле освоения новых земель Георгий был награждён значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель».



Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)



После целины Кужильного приглашают на работу в горком комсомола. Сначала инструктором, затем его рекомендуют на должность 3-го секретаря. Казалось бы, о литейном производстве можно было бы и забыть: партийная карьера складывалась удачно. Но получилось иначе. Год спустя Георгию Ивановичу предлагают вернуться в Нижний Тагил, возглавить комсомол Пригородного района. И он соглашается, ведь в Тагиле живут отец, мама и братья — Геннадий и Александр.



Семья Кужильных: Александр, Геннадий, Георгий, Матрёна Ивановна и Иван Павлович

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



Три года Георгий Иванович проработал «на комсомоле» в Нижнем Тагиле, и в 1961-м молодой коммунист Г. И. Кужильный становится заведующим орготделом Тагилстроевского райкома партии. А в декабре того же года его партийная карьера внезапно закончилась. «Виновником» тому стал директор строящегося тогда котельно-радиаторного завода Владимир Самойлович Ярошенко.

«Завод задыхался без квалифицированных специалистов. Всех молодых специалистов забирали всеми правдами и неправдами УВЗ и НТМК, — вспоминал через несколько лет Владимир Самойлович. — Не хватало опытных организаторов, способных сплотить молодой коллектив завода. Однажды, когда уралвагонзаводцы “увели” у нас очередного молодого специалиста, я отправился “пошуметь” в горком партии. Тогда и возникла идея поискать нужных нам людей среди кадров аппаратов райкомов партии и комсомола. Такой “оргнабор” в городском масштабе. Правда, набрали тогда немного, зато каких людей!»

После разговора с секретарём горкома партии и директором котельно-радиаторного завода Георгий Иванович дал согласие на перевод.



Г. И. Кужильный (фото 1962 г.)

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



В январе 1962-го он начал свой трудовой путь на КРЗ. Сначала начальником производственного отдела, а затем начальником цеха котлов, который только начинал строиться. Коллективу цеха предстояло до II квартала 1965 года завершить строительство и начать выпуск продукции. Задача осложнялась тем, что проект цеха давно и безнадёжно устарел. В короткий срок необходимо было внести изменения в проект, согласовать их в вышестоящих инстанциях, построить цеховой корпус и разместить в нём оборудование. В главке полагали, что за три года такой объём работ выполнить невозможно. Однако новый начальник цеха считал иначе. Посоветовавшись со специалистами и коллективом, сделав расчёты и составив графики выполнения строительных и монтажных работ, он полагал, что запустить в работу цех можно почти на год раньше. Руководство завода приняло эти предложения.

По сути, Георгий Иванович предлагал в первую очередь построить цеховые корпуса и установить самое необходимое оборудование, а остальное вводить в строй постепенно, на ходу модернизируя производственные цепочки. Как вспоминали впоследствии ветераны цеха, это была сложная, но в то же время интересная и даже творческая работа. Инженеры и мастера допоздна засиживались за чертежами, выходили на работу в две смены, в выходные дни. Когда что-то не получалось, вместе искали просчёты, ошибки и устраняли их.



Старший мастер литейного участка цеха котлов В. К. Балбашев и Г. И. Кужильный на плавильном участке цеха (фото 1963 г.)

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



Итогом этой напряжённой работы стала досрочная сдача цеха государственной комиссии. В 1964 году была произведена первая плавка чугуна и отлиты первые секции водогрейного котла. Вскоре цех получил первый государственный план, с которым справился тоже досрочно. А мероприятия по модернизации производства продолжались. Без остановки цеха был завершён комплекс работ по механизации изготовления стержней, была проведена реконструкция системы транспортировки формовочной смеси и утилизации газов, заработали конвейеры на литейных участках. За два года уровень автоматизации и механизации трудоёмких процессов в цехе достиг 85%. А таких высоких показателей в те годы не было даже на флагманах уральской индустрии — заводах Уралмаш, УВЗ и НТМК. Ещё одним немаловажным моментом было то, что и строительство цеха, и мероприятия по его модернизации были произведены без привлечения дополнительных капитальных вложений и полностью за счёт внутренних резервов предприятия.

Литейный участок цеха котлов Стержневой участок цеха котлов (из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)

Сразу после пуска цеха котлов на собрании трудового коллектива была принята предложенная Г. И. Кужильным концепция «культуры производства и промышленной эстетики». Реализовываться она начала снизу. Сами работники цеха начали следить за чистотой на участках, смотрели за тем, чтобы их рабочие места были удобны, выходили на субботники по благоустройству и озеленению прилегающей к цеху территории. Многие приносили из дома комнатные растения, и вскоре даже на литейных участках появились свои «оранжереи». На участках цеха были оборудованы места для отдыха, где в ожидании, когда «сварится» металл, можно было попить чаю, почитать газету или сыграть партию в шашки или шахматы. В цехе была открыта своя столовая, работала мастерская по ремонту обуви и одежды, медпункт, установлены фонтанчики с питьевой артезианской водой и автоматы-сатураторы. Очень скоро перенимать опыт и учиться «промышленной эстетике» в цех, которым руководил Георгий Иванович, стали приезжать директора тагильских заводов, а также специалисты из других городов: Запорожья, Липецка, Киева, Хабаровска.



Приём делегации СФРЮ в цехе котлов НТКРЗ

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



«Увлечение» промышленной эстетикой положительно сказывалось и на выполнении госплана. За 10 лет, в течение которых цехом руководил Георгий Иванович Кужильный, не было ни одного случая невыполнения плана. При этом в цехе не прекращались работы по усовершенствованию и замене оборудования, внедрению новых технологических процессов, улучшению условий труда. В цехе раз в неделю собиралась рабочая группа по модернизации производства. А вскоре появилась и своя ячейка ВОИР (общества изобретателей и рационализаторов), результатом работы которой впоследствии и стало появление котла «Энергия-2».



Авторское свидетельство на котёл «Энергия-2»

(из семейного архива / публикуется с разрешения владельца)



В начале 1970-х литейный цех котлов Нижнетагильского котельно-радиаторного завода гремел не только на весь Союз: перенимать опыт сюда приезжали и зарубежные металлурги из Югославии, Чехословакии, Австрии, Германской Демократической Республики…

За успешную работу и активное участие в модернизации производства, за трудовые достижения и личный вклад в развитие отрасли Г. И. Кужильный был отмечен правительственными наградами: Почётной грамотой ПВС РСФСР в 1967 году, медалью «За доблестный труд» в 1970-м и орденом «Знак Почёта» в 1971-м.

Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца) Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца) Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца) Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)

Георгий Иванович Кужильный проработал на Нижнетагильском котельно-радиаторном до марта 1980-го. По состоянию здоровья был вынужден уйти с литейного производства, некоторое время работал в должности главного инженера и заместителя директора по снабжению, а затем был назначен главным конструктором завода.

Вместе со своим отделом он принимал участие в строительстве и пуске нового цеха по выпуску отопительных приборов «Аккорд», разрабатывал для него новые технологические линии. Под его руководством ОГК (отдел главного конструктора) внедрил почти 30 усовершенствований, разработал и передал на внедрение 9 комплексно-механизированных и 7 автоматизированных линий в цехах основного производства завода. Кужильный лично стал автором 18 рацпредложений, получил 6 авторских свидетельств на свои изобретения. О себе Георгий Иванович говорить не любил.

«Я — обычный инженер, и у меня бы мало что получилось без коллектива грамотных специалистов и единомышленников…» — часто повторял он.



Из семейного архива (публикуется с разрешения владельца)



(с) 2021. Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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* Канадским хоккеем в конце 1940-х — начале 1950-х годов в СССР называли хоккей с шайбой (прим. авт.).