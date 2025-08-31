Дом политпросвещения в Нижнем Тагиле. От кузницы партийных кадров до филармонии

Многие гости нашего города восхищаются Нижнетагильской филармонией, полагая, что если для филармонии выстроили такое роскошное здание значит, с культурой в Тагиле полный порядок. Большинство из них не знают, что здание строилось совсем с другой целью и в советский период являлось Домом политпросвещения, можно сказать, кузницей тагильских партийных кадров.

Едва ли не с первых месяцев существования страны Советов лидеры первого государства рабочих и крестьян отмечали исключительную важность политического просвещения населения, которое стало одним из столпов советской идеологии. Политическое просвещение представляло собой систему мероприятий, направленных на образование и просвещение населения, формирование советской идеологии и политической культуры с целью воспитания «нового человека, строителя и защитника социалистического общества». Для этого в СССР открывали учебные заведения: советско-партийные школы для подготовки партийных, советских и профсоюзных работников среднего звена, лекторов и пропагандистов, и коммунистические университеты — высшие партийные учебные заведения, где готовили первых и вторых секретарей партийных, советских и профсоюзных органов. В учебную программу таких учебных заведений входили такие предметы, как философия, политэкономия и история. Для политического просвещения низшего звена существовали кружки, секции и курсы политграмоты, на которых парторгам и комсоргам цехов, школ и учреждений один или два раза в неделю читали лекции политической, идеологической и общеобразовательной направленности.

Слушатели кружка по изучению ленинизма, Нижний Тагил (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

Несмотря на важность политического просвещения, советская власть почему-то долгое время совсем не обращала внимания на отсутствие зданий для школ и университетов политграмоты. Возможно, из-за того, что доля членов и кандидатов в члены партии относительно общего населения страны была невелика. Спохватились власти только в конце 1970-х годов, когда в экономике СССР наметился спад, одной из причин которого посчитали ослабление идеологического воспитания. Тогда и началось повсеместное строительство общественно-политических центров, или домов политпросвещения.

В Нижнем Тагиле строительство здания общественно-политического центра было запланировано в начале 1970-х. Согласно общей концепции развития города, здание должно было быть построено из новейших строительных материалов и иметь современный вид, согласно тенденциям архитектуры того периода. Авторы проекта, тагильские архитекторы Анатолий Обухов и Сергей Шейченко, хотели, чтобы оно визуально перекликалось с современными зданиями горкома ВЛКСМ и кинотеатра «Современник», построенными поблизости ранее. До Октябрьской революции всё место от перекрёстка улицы Первомайской с проспектом Ленина и почти до самой ограды Демидовской больницы в народе именовалось «шибневским полем». Некогда его облюбовали известные в Нижнетагильском посёлке купцы — братья Яков Кириллович и Григорий Кириллович Шибневы, которые нажили свои капиталы на поставках скота и розничной торговле мясом — говядиной и бараниной. Шибневы кормили мясом не только заводы Нижнетагильского округа, но и едва ли не половину Верхотурского уезда. Когда бизнес Шибневых только начал развиваться, на этом поле содержались гурты пригнанных из Зауралья коров и овец, но затем места стало не хватать, и братья начали арендовать земли в окрестностях Тагила. А здесь Григорий Кириллович выстроил большой двухэтажный дом, на первом этаже которого открыл магазин, а на втором — гостиницу. После Гражданской войны Григорий Шибнев вернулся в Нижний Тагил, в период НЭПа занимался торговлей, но в 1934 году был лишён избирательных прав и выслан из города.

Дом Г. К. Шибнева (фото И. А. Орлова, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Дом у Шибнева реквизировали. На первом этаже разместился магазин электротоваров, второй этаж заняла прокуратура. Затем здание пришло в негодность, и его снесли. На образовавшемся пустыре была построена гостиница для приезжих театральных коллективов, а на пространстве между ней и драматическим театром был разбит Театральный сквер. Но если на правой стороне сквера, что ближе к проспекту Ленина, зелёные насаждения росли без проблем, то слева плодородный слой почвы постоянно вымывался дождевыми и талыми водами с Больничной горки, и кроме сорняков здесь ничего не росло. Вот на этом месте и было решено построить общественно-политический центр.

Архитекторы Шейченко и Обухов предложили городским властям оригинальный проект, который представлял собой композицию из кубического, призматического и цилиндрического объёмов, что сразу выделяло здание и говорило о его исключительности. Проект сразу понравился приёмной комиссии, но без замечаний, дополнений и пожеланий не обошлось. Впрочем, замечания были не существенными и касались в основном материалов, из которых будет построено здание. Курировать строительство было поручено заведующему строительным отделом ГК КПСС Николаю Наумовичу Диденко, который в 1991 году стал главой городской администрации и занимал этот пост до 2008 года.

Строительство Дома политпросвещения (фото неизв. автора, 1981 г. / фрагмент ориг. изображения)

В Доме политпросвещения разместились конференц-зал на 750 мест, учебные аудитории, часть из которых была снабжена лингафонным оборудованием, библиотека горкома партии и столовая. В 1983 году здание было принято комиссией горисполкома без замечаний. Первым здесь заработал институт марксизма-ленинизма, городское отделение общества «Знание», начали проводить учёбу парторгов и комсоргов, лекторов и агитаторов. Здесь же стали проводить торжественные городские собрания, различные научно-практические конференции. Заведующей Домом политпросвещения (или, как окрестили здание тагильчане, ДПП) была назначена инструктор горкома КПСС Валентина Павловна Исаева, которая в 2008 году была избрана на пост главы города. Это назначение не было случайным: с 1974 года, будучи инструктором Ленинского райкома КПСС, она заведовала отделом политического просвещения.

Заведующая Домом политпросвещения ГК КПСС Валентина Исаева

(фото из личного архива В. П. Исаевой / фрагмент ориг. изображения)

После 1991 года здание «пошло по рукам». Арендовали помещения в ДПП самые разные фирмы и организации: филиал Уральского института экономики управления и права, городское отделение КПРФ, центр повышения квалификации и т. д. Здесь же продолжали проводиться общегородские собрания, конференции, работали общественные приёмные депутатов и политических партий. В 2017 году в здание бывшего Дома политического просвещения переехала городская филармония.

Идея создания в Нижнем Тагиле своей филармонии витала в воздухе ещё с 1980-х годов, но своё материальное воплощение обрела лишь в конце 1994-го, когда начальник управления культуры Нижнего Тагила Лилия Пармёнова поделилась ею с главой города Николаем Диденко, который был большим любителем музыки. Идею создания филармонии активно поддержал худрук оркестра «Тагильские гармоники» Владимир Капкан. И 16 января 1995 года постановлением главы города за №14 была образована Нижнетагильская муниципальная филармония. Первым коллективом филармонии стал оркестр «Тагильские гармоники», созданный в 1993 году. Затем появились оркестр «Демидов-камерата», оркестр «Тагил-бэнд», ансамбли «Art mobile», «Jazz-арт», «New tone» и «АкцеНТ».

Здание ДПП в 1987 г. (фото В. Бубнова / фрагмент ориг. изображения)

