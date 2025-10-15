Управляющая компания «УКИКО» лишилась права обслуживать многоквартирные дома в Нижнем Тагиле 

После проверок, проведённых прокуратурой Челябинской области совместно с Госжилинспекцией, было принято решение об исключении из реестра лицензии многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УКИКО».

«Выявлены нарушения жилищного, антимонопольного законодательства и законодательства о лицензировании в деятельности ООО “УКИКО”», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в начале августа, сотрудники СК по Челябинской области задержали директора управляющей компании «УКИКО» Виктора Старокожева, обслуживающей многоквартирные дома в нескольких городах, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Ранее прокуратура Тагилстроевского района выявила нарушения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УКИКО» и расположенных на территории Тагилстроевского района Нижнего Тагила.