Здание бывшей «Седьмой каменной» больницы в Нижнем Тагиле отремонтируют и снова выставят на торги

Заместитель главы МУГИСО Роман Вахрамеев сообщил о необходимости частичного восстановления и последующей продажи здания бывшей «Седьмой каменной» больницы на Вагонке, расположенного на улице Орджоникидзе, 27. По его словам, объект, выведенный из эксплуатации и серьёзно пострадавший за время простоя, требует вмешательства, пишет Ura. ru.

«Сейчас по этому объекту много обращений поступает от граждан, мы проводим мероприятия по реализации, но, к сожалению, быстро этого сделать не можем. Объект Минздраву не нужен, выведен из эксплуатации достаточно давно, но за это время пострадал, поэтому нам нужно сейчас принять меры», — заявил Вахрамеев на заседании комитета ЗакСО по промышленности.

Здание на улице Орджоникидзе, 27, известное как «Седьмая каменная», было построено в конце 1930-х годов и является ярким примером позднего конструктивизма. Несмотря на свою архитектурную ценность, оно не включено в реестр объектов культурного наследия и с 1990-х годов, после вывода из системы здравоохранения, пришло в запустение. Летом 2025 года прокуратура Дзержинского района через суд обязала ограничить доступ к зданию, установив решетки и заложив проемы. Однако, как отметил Вахрамеев, эти меры не были полностью завершены. Теперь ведомство планирует провести частичное восстановление здания, чтобы оценить его состояние и продать. Эта задача входит в ряд мер по эффективному управлению госимуществом, таких как продажа ненужных земельных участков и пополнение бюджета.

В своем выступлении замминистра рассказал о других инициативах ведомства по управлению государственным имуществом. Среди них — продажа земельного участка, расположенного по адресу: улица Челюскинцев, 5. По словам Вахрамеева, эти и другие меры помогут пополнить бюджет и сократить расходы на управление недвижимым имуществом.