В Нижнем Тагиле женщина, желая заработать на инвестициях, отдала мошенникам более 1 млн рублей

В отдел полиции № 17 Нижнего Тагила поступило заявление от жительницы города, ставшей жертвой мошенников. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», тагильчанка, желая заработать на инвестициях, отдала злоумышленникам более 1 млн рублей.

«По предварительным данным, женщина обнаружила в социальной сети рекламу с предложением инвестировать средства под высокий процент. После перехода по указанным контактам с ней связалась “консультант по инвестициям”, которая уверенно и детально рассказывала о возможности “заработать”. Под воздействием психологического давления заявительница согласилась на первоначальный перевод 300 тысяч рублей. Спустя два дня ей позвонил другой “специалист”, пообещав, что доходность увеличится, если внести “дополнительную сумму” — более 700 тысяч рублей. В итоге общая сумма переведённых средств составила свыше одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Вскоре доступ к созданному «брокерскому счёту» оказался заблокирован, а все номера телефонов, с которых поступали звонки, перестали отвечать. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» рекомендуют гражданам: не доверять предложениям «быстро заработать», не переводить средства по звонку или сообщению в соцсетях, проверять информацию о компании — отзывы, лицензии, государственные реестры, не переходить по неизвестным ссылкам и не устанавливать сторонние приложения, а также не сообщать никому данные своих карт и счетов. Если на вас оказывают давление, торопят с переводом денег или говорят, что «предложение действует только сейчас», сразу прекращайте общение.

Если вы столкнулись с признаками мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по номеру 102. Чем быстрее правоохранителям поступит информация, тем выше шанс установить преступников и вернуть деньги.