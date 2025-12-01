«Молодые люди уезжают, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают». По данным ВЦИОМ, с карты России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

С карты России могут исчезнуть сотни малых и моногородов из-за оттока населения, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

«Сотни малых и моногородов со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в докладе.

Согласно исследованию, эту тенденцию нельзя объяснить одной причиной — например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе. Значительную роль играют «недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего».

В докладе также отмечается, что жители малых городов более пессимистичны. В городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах всего 33%.

По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населённом пункте с работой органов власти — местных (52%), региональных (37%), федеральных (31%).

Напомним, ранее в список 130 населённых пунктов, находящихся на грани исчезновения, попал Верхний Тагил. Об этом говорилось в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Помимо Верхнего Тагила (сейчас в нём проживает чуть более 9 тысяч человек), сложная ситуация наблюдается в таких городах, как Трубчевск (Брянская область), Инта (Республика Коми), Кемь и Медвежьегорск (Республика Карелия), Торжок (Тверская область). Также в список попали и другие города, расположенные на периферии развитых регионов, такие как Рошаль (Московская область) и Оха (Сахалинская область).

Согласно прогнозу социально экономического развития Нижнего Тагила, в течение 2026–2028 годов ожидается продолжение естественной убыли населения г. Основные причины — снижение рождаемости из-за вступления в детородный возраст поколения 90-х годов XX века, родившегося в период демографического спада. К 2028 году численность населения города составит 323 683 человека (на начало 20025 года — 330 773 человека).