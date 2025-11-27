Тагильчанка обратилась в суд, чтобы её официально устроили на работу в Wildberries

В Тагилстроевском районном суде было вынесено заочное решение по иску тагильчанки Ольги, которая работала менеджером по работе с клиентами в пунктах выдачи Wildberries.

По мнению женщины, несмотря на то что трудовые отношения сначала с Wildberries, а затем и с ООО «РВБ» были оформлены на основании гражданско-правового договора, фактически она была наёмным работником. Для защиты трудовых прав Ольга обратилась в суд с иском.

Суд установил, что тагильчанка работала и продолжает работать по установленному графику, подчинялась штатным сотрудникам организаций, пользовалась оборудованием, предоставленным компаниями, имела доступ в личный кабинет сотрудника и получала зарплату на карту. Также Ольга подтвердила, что выполняла обязанности наравне с остальными сотрудниками, с которыми были заключены официальные трудовые договоры.

Исходя из этого, суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчиков, которые на судебное заседание не явились, официально оформить трудовые отношения с истцом, а также внести записи в трудовую книжку, предоставить в Социальный фонд России сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за работника и произвести соответствующие отчисления. Кроме того, в пользу тагильчанки с ООО «Вайлдберриз» было взыскано около 111 тысяч рублей в качестве компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, почти 61 тысяча рублей за просрочку причитающихся выплат и по 10 тысяч рублей с обеих компаний в качестве компенсации морального вреда.

Заочное решение суда в законную силу не вступило.