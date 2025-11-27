В России разработают ГОСТ по биопечати органов и тканей

В России в 2026 году будет разработан первый отечественный ГОСТ по биопечати органов и тканей, который разрешит существующие в профессиональной среде противоречия. Об этом рассказал во время сессии «Биопечать органов и тканей: кооперация науки и бизнеса» на Конгрессе молодых учёных управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«Сегодня под биопечатью мы понимаем печать с использованием материалов природного происхождения, в том числе собственных клеток пациента, для восстановления утраченных функций тканей и органов», — цитируют «Ведомости» Хесуани.

По его словам, действующий нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» предполагает внедрение биопечати в клиническую практику, но официального определения для технологии в российском законодательстве до сих пор нет.

При этом в рамках действующего законодательства любой тканеинженерный продукт, содержащий жизнеспособные клетки человека и применяемый в регенеративной медицине, должен регистрироваться как высокотехнологичный лекарственный препарат, а именно — как препарат тканевой инженерии.

По мнению экспертов, опыт регулирования обычной 3D-печати показывает, что появление отраслевого стандарта — закономерный этап развития технологии, следующий за накоплением достаточной практической базы

Сегодня ГОСТы по биопечати уже приняты в нескольких странах мира. В том числе в США, Китае, Японии, Германии и Австралии. В местных медучреждениях открываются собственные лаборатории биопечати.