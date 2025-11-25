Нижний Тагил примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь»

Нижний Тагил вновь станет местом проведения международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь» (0+). В этом сезоне соревнования пройдут в два этапа и соберут лучших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Кубок традиционно состоится на трамплинном комплексе «Аист» на горе Долгой. Он входит в список «100 лучших трамплинов мира». В течение трёх дней первого этапа, с 5 по 7 декабря, более 250 участников разыграют 12 комплектов медалей. В программу включены все олимпийские дисциплины по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и командные соревнования в этих видах спорта.

Церемония открытия соревнований пройдёт 6 декабря. В этот день, помимо спортивных состязаний, гостей ждут развлекательные мероприятия и конкурсы, а также выступление кавер-группы. Вход для зрителей будет бесплатным после регистрации: https://ekb.kassir.ru/sport/mejdunarodnyie-sorevnovaniya-po-pryijkam-na-lyijah-s-tramplina-i-lyijnomu-dvoeboryu-sredi-mujchin-i-