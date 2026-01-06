Фильм, фильм, фильм. Свердловская киностудия

Здание, с которым мы сегодня познакомимся, пережило не одну смену владельцев, не одну реконструкцию и перепланировку. Это сооружение, выполненное в конструктивистских формах, известно многим жителям и гостям столицы Среднего Урала, как здание Свердловской киностудии, хотя самой киностудии в нём давно уже нет.

История здания началась в 1925 году, когда в Центральный комитет всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) пришло письмо от лидеров профсоюза строителей Уральской области с просьбой «выделить финансовые ресурсы на постройку в городе Свердловске Клуба строителей». Через несколько месяцев, председатель Президиума ВЦСПС Михаил Павлович Томский во время поездки по Уралу лично пообещал свердловчанам пролоббировать их просьбу в Наркомфине. Обещание Томский выполнил. Более того, через год в Свердловске был объявлен архитектурный конкурс республиканского уровня на лучший проект этого здания, в котором приняли участие многие известные архитекторы страны Советов. По итогам конкурса лучшим был признан проект одного из лидеров советского конструктивизма, московского архитектора Якова Абрамовича Корнфельда. В 1929 году на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского началось строительство Клуба строителей, которое продлилось четыре года.

Клуб строителей существенно отличался по архитектурным характеристикам от находящихся рядом с ним жилых домов и общественных зданий. Строение имело довольно необычную конфигурацию, в основу которой было положено сочетание трех прямоугольников, расположенных перпендикулярно друг к другу. Этажи корпусов связаны между собой лестничными клетками и эскалаторами, а вся планировка клубного корпуса решена по коридорному типу с односторонним или двухсторонним расположением помещений. Комплекс имел сложную систему сообщений: по лестничным клеткам и горизонтальным переходам на уровне второго этажа, что позволяло свободно передвигаться по всему внутреннему пространству всех трёх корпусов. Во внутреннем дворе клуба были расположены сквер и игровые площадки для детей.

Клуб строителей (фото неизв. автора, 1940-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Перестройки Клуба строителей начались в 1943 году, практически сразу после того, как здание передали в ведение созданной Свердловской киностудии. Большой зрительный зал был перестроен под павильон для съёмки, был заложен витраж над входом, декорированы стены и потолки в фойе второго этажа и на главной лестничной клетке, заложен переход между основными объемами клуба и ряд окон, сделана скатная кровля вместо крыши-террасы. В ходе последней реконструкции комплекса в 2002 году были утрачены дубовые паркеты и полы из метлахской плитки, филенчатые дверные полотна; произведена перепланировка комнат и облицовка стен изнутри современными материалами. Не сохранился и сквер во внутреннем дворе: всю его территорию закатали в асфальт и определили под парковку.

Фрагмент главного фасада здания с входом в «клубную часть» (фото неизв. автора, 1940-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Тем не менее с 1974 года здание является памятником архитектуры федерального значения и остаётся таковым до сих пор. В настоящее время в нём расположен торгово-офисный центр.

История же самой Свердловской киностудии началась через десять лет после того как Клуб строителей начал функционировать как один из очагов досуга и культуры Свердловска, в феврале 1943 года. Предпосылки к появлению киностудии в столице Среднего Урала были достаточно весомые. С первых дней войны на Урал стали прибывать деятели искусств, эвакуированные с оккупированных территорий СССР. Прибывало сюда и всевозможное оборудование — театральное и кинематографическое. Одним из тех, кто курировал вопросы эвакуации, размещения и трудоустройства актёров, режиссёров, операторов, монтажёров, звукорежиссёров, осветителей и людей других театральных и кинематографических профессий на Урале и в Сибири, был художественный руководитель Государственного управления по производству фильмов, главный режиссёр Театра-студии киноактёра Михаил Ильич Ромм. В ноябре 1942 года Михаил Ильич докладывал на заседании Комитета по делам искусств Совнаркома СССР о положении дел у творческих коллективов и отдельных деятелей искусств в эвакуации. В завершении своего доклада он предложил создать в ряде городов, находящихся в тылу, киностудии по производству игровых и документальных фильмов. Совнарком СССР предложение поддержал, и 9 февраля 1943 года появился приказ «Об организации в городе Свердловске киностудии художественных фильмов».

Для размещения новой киностудии было решено выделить Клуб строителей, переименованный накануне войны во Дворец. Проект реконструкции комплекса зданий под киностудию был разработан архитектором Владимиром Емельяновым (тем самым, который спроектировал Дворец культуры металлургов в Нижнем Тагиле). В первую очередь был реконструирован просмотровый зал, в котором разместился съёмочный павильон. В течении 1943–1944 годов были реконструированы другие помещения. А первым фильмом, снятом на Свердловской киностудии, стала картина «Сильва» (16+) по оперетте Имре Кальмана «Королева чардаша» (16+).

На съемках фильма (фото неизв. автора 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

Заведующий музеем Свердловской киностудии Лев Николаевич Эглит вспоминал впоследствии: «Фильм снимался в 1944 году ускоренными темпами. В марте был утверждён режиссёрский сценарий, а в декабре картина была почти готова. Конечно, все сильно удивились, что в годы войны вдруг вышел музыкальный развлекательный фильм. Но, как оказалось, таково было решение из Кремля. Несмотря на то, что это был правительственный заказ, снимать фильм приходилось в сложных условиях. Режиссёрам не разрешали работать днём, так как осветительная техника потребляла много электроэнергии, которая была необходима заводам и фабрикам, выпускавшим военную продукцию. Снимать приходилось по ночам, и это утомляло актёров, операторов и подсобных рабочих».

Снимал фильм режиссёр Александр Викторович Ивановский, известный советскому зрителю по таким картинам, как «Иудушка Головлёв» (16+) и «Дубровский» (16+). В ходе съёмочного процесса коллективу киностудии приходилось сталкиваться с массой трудностей, но когда картина вышла на экраны страны, режиссёр и актёры стали мешками получать письма от благодарных зрителей со всех концов Советского Союза.

С 1945 по 1948 год Свердловская киностудия выпускала по одной картине в год: в эти годы формировался творческий коллектив, укреплялась техническая база киностудии. В 1948 году к Свердловской киностудии была присоединена Новосибирская студия учебных фильмов, а ещё три года спустя — Свердловская студия кинохроники, и с 1948 по 1956 годы киностудия выпускала только документальные, научно-популярные и учебные фильмы. Начиная со второй половины 50-х годов Свердловская киностудия начинает наращивать производство художественных фильмов. С 1958 года студия выпускает по два-три художественных фильма в год, которые выходили в прокат, но особого успеха не имели. Всенародное признание Свердловской киностудии вернули двухсерийный фильм о советском разведчике Николае Кузнецове «Сильные духом» (16+) режиссёра Виктора Георгиева, музыкальная комедия «Трембита» (16+), которую снял известный свердловский актёр и режиссёр Олег Николаевский и четырёхсерийная киносага «Угрюм-река» (16+) снятая Ярополком Лапшиным. Эти фильмы вышли в 1967 и 1968 годах.

На съемках фильма «Трембита» (16+) (фото неизв. автора 1968 г. / фрагмент ориг. изображения)

А в 1972 году на экраны телевизоров, а затем и кинотеатров выходит самый знаменитый фильм, снятый на Свердловской киностудии — «Приваловские миллионы» (12+) по мотивам одноименного романа Д. Н. Мамина-Сибиряка. Съёмки фильма проходили на Урале — в Свердловске и Нижнем Тагиле — на натуре, оставшейся в этих городах со второй половины XIX века. В этом фильме играл по-настоящему звёздный актёрский состав: Леонид Кулагин, Владислав Стржельчик, Людмила Хитяева, Людмила Чурсина, Любовь Соколова, Александр Демьяненко, Евгений Евстигнеев, и это тоже было весьма серьёзной проблемой: толпы зевак, сопровождавшие съёмочную группу, всё время норовили взять автограф у любимых актёров, а то и проникнуть на съёмочную площадку. Так, в Нижнем Тагиле по периметру съёмочной площадки было выставлено милицейское оцепление, но это не помогло.

Как вспоминал впоследствии на одном из творческих вечеров Александр Демьяненко: «В какой-то момент милиция перешла на сторону народа, и съёмки пришлось прервать на пол дня. Я и Евгений Евстигнеев больше часа уговаривали тагильчан не мешать съёмочному процессу, раздавали автографы и даже фотографировались с горожанами. Некоторых зевак режиссёр пригласил в массовку и, наконец, порядок на площадке удалось восстановить».

Широкую известность в 50–70-е годы получили документальные и научно-популярные фильмы, снятые на Свердловской киностудии режиссёрами Борисом Галантером и Александром Литвиновым, Леонидом Рымаренко и Львом Ефимовым, Борисом Урицким и Верой Волянской, Иосифом Богуславским и другими мастерами документального кино.

В 1973 году на Свердловской киностудии появляется Объединение художественной мультипликации, и на экраны страны начинают выходить мультипликационные фильмы, снятые по мотивам произведений П. П. Бажова и Д. Н. Мамина-Сибиряка. Первым мультипликационным фильмом Свердловской киностудии стал «Синюшкин колодец» (6+) режиссёра Валерия Фомина. Валерий Иванович Фомин снял на Свердловской киностудии 18 кукольных и рисованных мультипликационных фильмов, в том числе мульт-трилогию «Про Веру и Анфису» (6+). В конце 80-х — начале 90-х годов сразу несколько мультипликационных фильмов, снятых на Объединении художественной мультипликации Свердловской киностудии, получили главные призы на кинофестивалях в Оттаве, Лос-Анжелесе, Загребе, Лейпциге и Брюсселе.

В 70-х и 80-х годах прошлого века на Свердловской киностудии снимаются такие известные картины, как «Безымянная звезда» (16+) (1978 г., режиссёр Михаил Козаков) и фильм Ярополка Лапшина «Демидовы» (16+) для съёмок которого режиссёр пригласил самых звёздных актёров тех лет — Евгения Евстигнеева, Вадима Спиридонова, Леонида Куравлёва, Михаила Козакова, Валерия Золотухина, Людмилу Чурсину, Лидию Федосееву-Шукшину и других.

С началом перестройки качество снимаемых фильмов начинает снижаться, студию покидает ряд ведущих операторов и техников. Приходит в упадок документальное кино и мультипликация. Тем не менее в 1987 году режиссёр Владимир Хотиненко снял на студии знаменитый фильм «Зеркало для героя» (12+), который быстро снискал широкую известность и признание публики. В 2010 году режиссёр студии Алексей Федорченко снял фильм «Овсянки» (18+), получивший несколько призов на Венецианском кинофестивале.

Сегодня при киностудии работает Школа кино для детей и подростков, а также Музей кино, посетить который будет интересно и взрослым, и детям.

Музей кино находится по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50 «ж», а сама киностудия в здании рядом — пр. Ленина, д. 50 «д».

