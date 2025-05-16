А вы знали? Первый знак на границе между Европой и Азией на Урале установили кушвинские золотопромышленники

Впервые идея отметить границу между Европой и Азией появилась в кулуарах Русского географического общества (РГО) в середине XIX века. В 1860-х годах экспедиция РГО побывала на Урале и нанесла на карту координаты границы. Отчёт об итогах этой экспедиции был опубликован в специальном приложении к журналу «Вестник Русского географического общества» и содержал рекомендации уездным земствам отметить «на земле» границу между двумя частями света по прилагаемым координатам.

Первый знак «Европа–Азия» на Урале был сооружён не земскими или государственными властями, а частными лицами. В 1868 году группа кушвинских купцов-золотодопромышленников установила между деревней Кедровкой и посёлком Верхняя Баранча знак в виде чугунной часовни высотой около 3,5 метра. В 1909–1910 годах по Уралу прошла ещё одна экспедиция РГО и Уральского общества любителей естествознания, которая уточнила координаты границы и установила несколько знаков в виде столбов с пояснительными табличками. Ставили такие знаки преимущественно на казённых землях.

Первый знак у посёлка Уралец появился в 30-х годах ХХ века. Он представлял собой столб высотой 4–5 метров, обложенный камнями. На стёсанных участках столба были нанесены координаты знака и лаконичная надпись «Граница Европы и Азии». Через два года столб упал, как говорят, не без помощи медведей, которых в те годы развелось близ Уральца очень много.

Долгое время знаком служила груда камней, сложенная на этом месте. Наконец, в 1961 году здесь появился капитальный знак «Европа–Азия» — 6-метровая колонна, вершину которой венчал макет земного шара. Вокруг шара, по орбите, мчался корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Знак изготовили и установили рабочие механического завода поселка Уралец. В 1966 году знак обновили к пятилетию первого полёта человека в космос. Теперь вокруг земного шара вращались уже три объекта — первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 года, гагаринский корабль «Восток-1», запущенный 12 апреля 1961 года, и многоместный корабль «Восход-2», на котором космонавты Беляев и Леонов совершили первый выход в открытый космос в марте 1965 года.

В течение 1980-х и 1990-х годов внешний вид знака не раз менялся: он лишился космических аппаратов, на земном шаре появились параллели и меридианы. В 2023 году знак отреставрировали: бетонный столб в металлической обойме и пьедестал знака облицевали светло-серым гранитом, восстановили утраченные «космические» элементы.