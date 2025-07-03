В Нижнем Тагиле суд обязал мэрию провести обследование двух многоквартирных домов на предмет аварийности

Тагилстроевский суд вынес решение по двум административным делам в отношении администрации Нижнего Тагила и обязал мэрию организовать обследование двух многоквартирных домов на предмет аварийности.

Дела были возбуждены после жалоб жителей домов № 30 по улице Балакинской и № 112 по улице Черноморской, которые обратились к депутату Государственной думы А. А. Кузнецову о ненадлежащем состоянии их жилья.

«По поручению прокуратуры Свердловской области, прокурором Тагилстроевского района города Нижний Тагил была проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Результаты проверки подтвердили тревожные опасения жителей. Оба МКД оказались в неудовлетворительном состоянии, представляющем опасность для жизни и здоровья проживающих в них людей. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, проводивший обследование домов в декабре 2024 года, подтвердил наличие признаков аварийности, направив соответствующее заключение в межведомственную комиссию администрации города Нижний Тагил для принятия необходимых мер. Однако в январе 2025 года межведомственная комиссия вынесла заключение об отсутствии аварийности в данных МКД. Это решение стало поводом для судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Представители мэрии утверждали в суде, что ответственность за обращение в межведомственную комиссию и проведение экспертиз лежит на собственниках квартир и что в этих домах нет муниципального жилья, и, соответственно, администрация не обязана финансировать экспертизы или ремонты, а расходы на их проведение должны покрываться накоплениями собственников на капитальный ремонт.

Суд не согласился с аргументами ответчика и отметил, что, согласно закону, администрация города несёт ответственность за безопасность проживания граждан в многоквартирных домах вне зависимости от формы собственности и обязана своевременно выявлять и устранять угрозы обрушения.

Суд удовлетворил иски прокурора и обязал администрацию города в течение трёх месяцев провести обследование обоих МКД специализированной организацией, а затем представить заключение в межведомственную комиссию для дальнейших действий.

Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы сторонами.