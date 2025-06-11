Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли». В этом выпуске — беседа с руководителем культового танцевального театра «Фора» из Екатеринбурга Алёной Захезиной (ВИДЕО)

Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли» (16+). Вы увидите встречи с известными и успешными людьми, родом с Урала. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию беседу с руководителем театра современного танца «Фора» из Екатеринбурга — Алёной Захезиной.

Танцевальный театр «Фора» работает в жанре авторской современной хореографии и имеет собственный узнаваемый почерк. Сегодня это один из признанных культурных брендов столицы Среднего Урала.

Недавно в Нижнем Тагиле с большим успехом прошёл их спектакль «Майя», в основе которого — биография самой труппы. Над спектаклем трудились два года и в результате плодотворной работы удалось создать уникальную сценическую постановку.

Автор и ведущая подкаста — руководитель креативного кластера «Самородок» Екатерина Третьякова.

«Театр танца для меня — терра инкогнита, тем более театр современного танца. Как и о чём разговаривать с человеком, который живёт этим уже четверть века, стало своеобразным челленджем. Канон, лексика танца и контемп — в процессе подготовки к интервью пришлось погрузиться в терминологию, конечно. Но мне при этом гораздо интереснее было узнать человека, который создал частный театр современного танца в самом начале нулевых. Общаться с таким умным и глубоким собеседником, как Алена Захезина, оказалось невероятно легко и приятно. Я бы с удовольствием разобрала ее интервью на цитаты, мотивационные установки и готовые аффирмации. Правда, можно сделать проще и просто посмотреть наш новый видеоподкаст без всяких ожиданий и однажды загореться идеей своего авторского творческого проекта», — говорит Екатерина Третьякова.