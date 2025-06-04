«Просто невероятное зрелище, дух захватывает!» В Нижнем Тагиле с большим успехом прошёл спектакль культового танцевального театра «Фора» из Екатеринбурга 

3 июня Нижнетагильский драматический театр принимал гостей из Екатеринбурга. Культовый танцевальный театр «Фора» представил зрителям свой спектакль «Майя» (12+).

В основе спектакля — биография самой труппы. Над спектаклем трудились два года, и в результате плодотворной работы удалось создать уникальную сценическую постановку.

История в танце в стиле экспериментальной хореографии рассказывает о внутреннем мире человека, о его борьбе с собственными страхами и сомнениями, о стремлении к свободе и саморазвитию. Каждое движение танцоров, их взаимодействие на сцене создавало атмосферу, наполненную напряжением и гармонией одновременно.

Словно проходя через множество испытаний, герои спектакля искали своё место в жизни, и зрители могли увидеть отражение собственных поисков. Спектакль сочетает в себе выразительную хореографию и глубокий драматургический подтекст, погружая зрителей в мир эмоций и переживаний. А музыкальное оформление постановки — это как отдельное удивительное событие, дополняющее спектакль и одновременно существующее параллельно действию, как самостоятельное произведение искусства.

Выступление прошло с большим успехом: в течение всего действия зрители молча и с увлечением следили за ходом спектакля. А после его завершения зал разразился громкими овациями, зрители аплодировали стоя. Но на этом встреча с артистами «Форы» не заканчивалась.

Затем состоялась беседа со зрителями, где артисты рассказали о создании спектакля, своём взгляде на искусство и планах на будущее. Зрителей интересовало всё: история появления коллектива, почему у спектакля такое название, как создавались декорации и музыкальное оформление.

«Сегодня хореографический спектакль “Майя” был впервые представлен в Нижнем Тагиле. И я считаю, что Нижний Тагил доказал, что для встречи с чувствующим и думающим зрителем артисту не обязательно ехать на край света. И на самом деле, всё это совсем рядом, совсем близко вас ждут и радуют искренним восторгом и пониманием. Вообще, мы начали удивляться ещё до выступления какой-то невероятной отзывчивости людей, которые были готовы поддерживать нас, дарить нам цветы ещё до того, как мы вышли на сцену. Чувствовалось, когда мы танцевали, что зал очень заинтересован и погружён в то, что происходит, казалось, будто зритель даже не дышит, и проживает каждую секунду вместе с тобой. Поэтому ощущалась эта связь с самого начала, с первого шага на сцену», — поделилась на встрече со зрителями режиссёр танцевального театра «Фора» Алёна Захезина.

Говорили также о вдохновении и его роли в творчестве, а зрители тоже делились своими впечатлениями. Вот несколько высказываний, прозвучавших из зала.

«Спектакль создаёт уникальное ощущение открывания нового, неведомого и прежде тобой не переживаемого. Это очень сильное чувство, оно говорит о том, что “Майя” — это мощное художественное высказывание, настоящее творческое откровение. Хочется сказать вам спасибо большое за этот спектакль, у меня он вызвал глубокие чувства, ещё долго буду вспоминать и осмыслять увиденное и услышанное».

«Хочу сказать вам огромное спасибо за невероятную постановку! Полезный опыт для любого человека. Особо ярко в моей душе отложился фрагмент с поддержкой, настолько за живое задело. Падения и взлёты — это и есть настоящая жизнь».

«Как же это круто! Удивлена не только тем, насколько грациозно и плавно двигаются артисты, но их силой и мощью, хотя, вроде бы на сцене мы видим хрупких женщин. А образ Ангела, когда он на канате, — просто невероятное зрелище, дух захватывает! Даже боюсь представить, на что ещё способна ваша труппа».

По словам Алёны Захезиной, спектакль — это живой процесс, который отражает реальную жизнь, внутренний мир артиста и его жизненный опыт. Зрителей также интересовало, насколько сложно в нынешних условиях содержать частный танцевальный театр.

«Мы сейчас вчетвером оттанцевали часовой спектакль. И сейчас закончим разговор с вами, пойдём туда за кулисы, начнём складывать все костюмы, реквизит, будем линолеум сматывать. И мы скотч не просто отдерём и выбросим, мы его аккуратно намотаем на бобины, чтобы во второй раз его использовать. Потому что мы частный театр, мы считаем деньги. В целом, иногда приходится непросто, но мы не жалуемся, нам не надоело», — сказала Алёна Захезина.

По её словам, артистов впечатлил не только тагильский зритель, но сам город.

«Нижний Тагил мне очень понравился. Мы жили в прекрасном отеле. Очень красивая набережная, по которой гуляют люди, занимаются спортом. Такой большой российский флаг. Прекрасные инсталляции. И очень классный театр. Мы бы хотели выразить гигантскую благодарность за то, что нас принял этот театр и город. За то, что здесь чисто и очень красиво. Мы обязательно привезём сюда наш следующий спектакль, обязательно», — заверила зрителей Алёна Захезина.

Спектакль «Майя» не только украсил театральную жизнь города, но и подарил зрителям возможность обсудить волнующие их темы, обратиться к собственным переживаниям.

Напомним, ранее журналист АН «Между строк» побеседовала с режиссёром танцевального театра «Фора» Алёной Захезиной, которая ответила на многие вопросы.