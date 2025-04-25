«Мне интересно работать с женской энергией». Художественный руководитель культового танцевального театра «Фора» из Екатеринбурга Алёна Захезина дала интервью АН «Между строк»

Танцевальный театр «Фора» из Екатеринбурга работает в жанре авторской современной хореографии и имеет собственный узнаваемый почерк. Сегодня это один из признанных культурных брендов столицы Среднего Урала. В преддверии выступления коллектива в Нижнем Тагиле журналистка АН «Между строк» Виктория Нестерова поговорила с основателем и режиссёром театра Алёной Захезиной об особенностях авторского стиля, сложностях при постановках и феминизме.

В основе спектакля «Майя», который артисты представят вниманию тагильской публики, — биография самой труппы. Над спектаклем трудились два года и в результате плодотворной работы удалось создать уникальную сценическую постановку.

«В первый год шла подготовительная фаза: формировалась идея, подбиралась музыка, изготавливались декорации и реквизит. Во второй год уже ставилась хореография, оттачивалась работа со сценографией и предметами, которые стали продолжением тел, не статичными, а “живыми” участниками действия», — рассказывает Алёна Захезина.

Она отмечает, что серьёзных проблем при создании постановки не возникало.

«Спектакль автобиографический, поэтому сложностей не было. Каждый артист играет себя и раскрывает персонаж таким, какой он есть, показывает черты характера настоящие, природные. Проблема может быть в тот случае, если делать что-то, не свойственное человеку, доставать то, чего в нём нет. Вот тогда могут появиться сложности. Если так происходит, я возвращаюсь в исходную точку и понимаю, что самое главное — это отталкиваться от самого артиста, от того, что у него внутри, и ставить на это все ставки», — делится Алёна Захезина.

По её словам, довольно сложно определить жанр спектакля, в нём есть ирония, элементы комедии и драмы, как в жизни.

«В спектакле присутствует ирония. Жизнь — это комедия или драма? И “Майя”— как фрагмент этой жизни. И моей, и вашей, и всех, кто смотрит спектакль. Всегда есть место и тому, и другому. Комедийная драма, трагическая комедия— называйте, как хотите. И определить жанр — как у жизни, невозможно», — считает Алёна.

В труппе четыре танцовщицы, включая художественного руководителя, и состав не меняется уже в течение 25 лет с момента основания коллектива.

«Когда я создавала танцевальную компанию, изначально хотела, чтобы в ней были только женщины. Мне, как хореографу, как человеку и режиссёру, нравится работать именно с женской энергией. Она для меня особенная и представляет огромный интерес. И так как наша компания работает в бессменном составе вот уже четверть века, это доказывает, что мой интерес не угасает. Вот уже 25 лет их тела — моя глина. Я постоянно вдохновляюсь своими артистами», — рассказывает Алёна Захезина.

Она на практике подтвердила, что вопреки стереотипам о сложностях выстраивания конструктивных рабочих и творческих отношений в женских коллективах, всегда есть возможность сглаживать острые углы и решать возникающие противоречия, не доводя дело до конфликтов.

«Безусловно, у нас бывали сложные периоды. Почему? Потому что женщина, по сути своей, очень эмоциональна. Я бы даже сказала, что это гиперэмоциональное существо. И мы — наша четвёрка — наш квартет, не исключение из этих правил. И конечно, бывают какие-то всплески, повышенный тон. Но всё решается просто, так как у нас монархический склад управления командой. Есть лидер, и, так сказать, кулак бьёт по столу, споры стихают, и все начинают делать дело», — поделилась Алёна Захезина.

В отзывах на творчество театра «Фора», которые публиковались во многих СМИ, нередко звучали мысли о том, что коллектив активно продвигает тему феминизма. Впрочем, Алёна Захезина с этой оценкой категорически не согласна.

«Я не феминистка и с большим уважением и любовью отношусь к мужскому полу, к тому, что они могут сделать для женщины. Я вообще не хочу делать всё сама, у меня нет ощущения полного равенства, потому что я считаю, что женщины и мужчины не равны, хотя бы потому, что женщина способна производить на свет новую жизнь, а мужчина физически сильнее по природе. Их дело — быть фундаментом, решать серьезные вопросы, ухаживать, открывать нам двери, носить тяжёлые сумки, а наше дело — создавать красоту. У меня нет феминистического взгляда. А такие оценки возникают из-за того, что коллектив исключительно женский, и мы сами по себе очень сильные люди, как личности и как артисты», — делится Алёна.

В спектакле «Майя» используются довольно необычные и неожиданные музыкальные сочетания, приёмы смены обстановки, создания особой атмосферы.

«Каждая сцена в спектакле раскрывает новую мысль, выражает новые чувства, развивает свой сюжетный поворот. И вот эту разницу мне очень нужно было отразить в музыкальном ряде. И поэтому так смело, может быть, нагло, я сочетаю несочетаемое для того, чтобы зрителя постоянно то поднимать до небес романтики и чувственности, то опускать в какой-то хардкор. И эти резкие переходы — это то, что по душе мне самой. Если бы я сидела в зале и смотрела такое произведение, мне бы это очень понравилось. Поэтому я выбрала такой подход», — считает режиссёр.