В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для консервации здания музея «Дом Черепановых»

В Нижнем Тагиле ищут компанию, которая займётся консервацией и противоаварийными работами на объекте культурного наследия федерального значения — Нижнетагильском историко-техническом музее «Дом Черепановых», по адресу Верхняя Черепанова, 1. На эти цели выделено около 3,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок 9 июня.

Заказчиком работ выступает Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Согласно документации, подрядчику предстоит провести устройство отмостки по периметру здания с восстановлением вертикальной гидроизоляции; сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию фундамента; восстановить кирпичную кладку цоколя, стен и дна приямка; сделать дренаж и козырёк над приямком.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 19 июня.

Двухэтажный каменный дом и флигель построены в стиле классицизма в первой трети XIX века, предположительно по проекту тагильского архитектора Александра Чеботарёва. Дом и усадьба принадлежали семье создателя первого русского паровоза, Мирона Ефимовича Черепанова.