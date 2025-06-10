Стали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле, в котором погиб мотоциклист

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали подробности ДТП, произошедшего сегодня, 10 июня, в Нижнем Тагиле на ГГМ, в котором погиб мотоциклист.

По предварительной информации, около 9:20 напротив дома № 28 на Черноисточинском шоссе 56-летний водитель автомобиля Lexus, выполняя разворот с крайней правой полосы, не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом Honda, за рулём которого находился 30-летний мужчина. В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Водитель Lexus, имеющий 35-летний стаж вождения, на момент аварии был трезв. Сотрудникам полиции он объяснил, что перед разворотом посмотрел в зеркала, но не заметил мотоциклиста, так как тот ехал очень быстро. По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при совершении манёвров.