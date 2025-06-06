Тагильский weekend топ-7: Литературная ночь, праздник Троицы, джаз на саксофоне и анимационная программа в парке

О том, чем заняться с 6 по 8 июня
Учительница русского языка и литературы спецшколы для трудных подростков Клавдия Захаровна знала много синонимов к матерным словам на буквы «б», «х» и «п», но никогда их не употребляла. Ну а мы составили для вас перечень мероприятий на первые летние выходные, чтобы вы могли воспользоваться развлекательными возможностями нашего города и провести время интересно, весело и с пользой. Выберите то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой летнего Нижнего Тагила.
Литературная ночь в честь дня рождения Александра Пушкина (16+)
6 июня с 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
На первой Литературной ночи (16+) в истории Нижнего Тагила вы сможете поучаствовать в литературных чтениях и квизах, творческих мастер-классах, послушать лекции, посмотреть самостоятельные работы актёров Нового Молодёжного театра и многое другое.
«Данил Ветошкин & Джаз Компания» с программой в стиле авангард (6+)
6 июня в 20:30
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Непредсказуемые гармонии, ломаные ритмы и неожиданные переходы. Музыка рождается здесь и сейчас, в диалоге между музыкантами и слушателями.
Троица — зелёные святки (6+)
7 июня в 12:00
в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых», Тагильская, 24
Театрализованное мероприятие «Зелёные святки» знакомит с народными традициями встречи праздника Троицы — дня рождения христианской церкви, праздника окончательного прихода лета и расцвета плодородных сил природы. Мероприятие пройдёт в форме увлекательного интерактивного спектакля, во время которого посетители перенесутся в XIX столетие и окажутся в гостях у гонщицы лошадей Высокогорского железного рудника Аграфены. Телефон для записи на мероприятие: +7 (909)021-31-63.
Шоу «Каверные истории» (6+)
7 июня в 17:00
во Дворце Молодёжи
Студия эстрадного вокала «Live star» представит зрителям яркое шоу с хитами, проверенными временем.
Концерт исполнителя Дмитрия Перова (0+)
7 июня в 18:00
в ТРЦ DEPO, на фудкорте
В эту субботу на фудкорте для вас будет петь и играть на гитаре Дмитрий Перов.
Футбольный матч ФК «Уралец Тагильская сталь» — ФК «Акрон-2» (0+)
8 июня в 12:00
на стадионе «Уралвагонзавода», Ильича, 2а
В воскресенье ФК «Уралец Тагильская сталь» проведёт очередной домашний матч. Соперник — ФК «Акрон-2» (Тольятти). Тагильская команда готовится к игре в штатном режиме, акцент — на дисциплину и реализацию моментов.
Анимационная программа «Minecraft» (0+)
8 июня в 16:00
в парке им. А. П. Бондина у аттракциона «Бумеранг»
Приходите за любимыми героями, весёлыми играми и отличным настроением. Участие бесплатное.