Тагильский weekend топ-7: Литературная ночь, праздник Троицы, джаз на саксофоне и анимационная программа в парке

О том, чем заняться с 6 по 8 июня

Учительница русского языка и литературы спецшколы для трудных подростков Клавдия Захаровна знала много синонимов к матерным словам на буквы «б», «х» и «п», но никогда их не употребляла. Ну а мы составили для вас перечень мероприятий на первые летние выходные, чтобы вы могли воспользоваться развлекательными возможностями нашего города и провести время интересно, весело и с пользой. Выберите то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой летнего Нижнего Тагила.

Литературная ночь в честь дня рождения Александра Пушкина (16+)

6 июня с 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На первой Литературной ночи (16+) в истории Нижнего Тагила вы сможете поучаствовать в литературных чтениях и квизах, творческих мастер-классах, послушать лекции, посмотреть самостоятельные работы актёров Нового Молодёжного театра и многое другое.

«Данил Ветошкин & Джаз Компания» с программой в стиле авангард (6+)

6 июня в 20:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Непредсказуемые гармонии, ломаные ритмы и неожиданные переходы. Музыка рождается здесь и сейчас, в диалоге между музыкантами и слушателями.

Троица — зелёные святки (6+)

7 июня в 12:00

в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых», Тагильская, 24

Театрализованное мероприятие «Зелёные святки» знакомит с народными традициями встречи праздника Троицы — дня рождения христианской церкви, праздника окончательного прихода лета и расцвета плодородных сил природы. Мероприятие пройдёт в форме увлекательного интерактивного спектакля, во время которого посетители перенесутся в XIX столетие и окажутся в гостях у гонщицы лошадей Высокогорского железного рудника Аграфены. Телефон для записи на мероприятие: +7 (909)021-31-63.

Шоу «Каверные истории» (6+)

7 июня в 17:00

во Дворце Молодёжи

Студия эстрадного вокала «Live star» представит зрителям яркое шоу с хитами, проверенными временем.

Концерт исполнителя Дмитрия Перова (0+)

7 июня в 18:00

в ТРЦ DEPO, на фудкорте

В эту субботу на фудкорте для вас будет петь и играть на гитаре Дмитрий Перов.

Футбольный матч ФК «Уралец Тагильская сталь» — ФК «Акрон-2» (0+)

8 июня в 12:00

на стадионе «Уралвагонзавода», Ильича, 2а

В воскресенье ФК «Уралец Тагильская сталь» проведёт очередной домашний матч. Соперник — ФК «Акрон-2» (Тольятти). Тагильская команда готовится к игре в штатном режиме, акцент — на дисциплину и реализацию моментов.

Анимационная программа «Minecraft» (0+)

8 июня в 16:00

в парке им. А. П. Бондина у аттракциона «Бумеранг»

Приходите за любимыми героями, весёлыми играми и отличным настроением. Участие бесплатное.