Метание тротуарной плитки и таран ТЦ на автомобиле. Курьёзная разборка двух мужчин в Нижнем Тагиле попала на видео

Ночью 9 июня на камеры видеонаблюдения торгового центра «Аура» попал настоящий криминальный спектакль с неожиданным исходом. Вероятно, нетрезвый тагильчанин решил продемонстрировать свои боевые навыки и, вырвав кусок плитки из крыльца торгового центра, попытался напасть на мужчину, стоявшего у своего автомобиля. Возможно, между ними до этого произошёл конфликт, который остался за кадром. Потерпевшему, сперва не воспринявшему хулигана всерьёз, всё же удалось быстро сориентироваться и убежать. Однако нападавший решил не сдаваться и, отогнав хозяина, метнул плитку сначала в боковое стекло транспортного средства, а потом и в заднее. После чего, не теряя времени, он сел за руль захваченного автомобиля.

Далеко задира решил не уезжать, а просто въехал в стену ТЦ. От удара сработали подушки безопасности, а плитки фасада торгового центра не выдержали и отвалились.