Общество

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала свердловские власти установить охранные зоны 85 памятников природы

11.06.2025 12:44
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала свердловские власти установить охранные зоны 85 памятников природы

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о соблюдении режима природопользования особо охраняемых природных территорий. В ходе надзорных мероприятий установлено, что Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области не вносились соответствующие предложения в правительство региона по установлению охранных зон 85 памятников природы регионального значения, расположенных на территории Горнозаводского и Северного управленческих округов. 

Среди них такие известные памятники природы, расположенные вдоль берега реки Чусовая в зоне интенсивной рекреационной нагрузки, как Камень «Омутной», Камень «Дыроватый», Камень «Олений».  Памятники природы длительное время не имели установленных охранных зон, что создавало угрозу причинения им вреда. 

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранная прокуратура направила в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление об устранении нарушений закона.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, возложив на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязанность разработать и направить в правительство Свердловской области предложения по установлению охранных зон 85 памятников природы. 

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Фото: medved-extreme.ru
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