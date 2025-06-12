В Нижнем Тагиле прошли «Чайные бега» в рамках проекта БФ «Живи, малыш»

11 июня в парке «Народный» в Нижнем Тагиле прошёл забег в рамках проекта благотворительного фонда «Живи, малыш». Более 20 участников разных возрастов пробежали дистанцию и пообщались с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«В том году компания ЕВРАЗ предложила нам принять участие в забеге “Дай пять!” на специализированных колясках. Мы пробежали, и всем это очень понравилось. Тогда мы решили, что эти коляски не должны быть одноразовой акцией и будут использоваться в течение года в различных мероприятиях. Эти коляски уже побывали в Санкт-Петербурге и поедут ещё в несколько городов в рамках проекта “Чайные бега”. По сути, это один из способов вывести особенных детей из дома. Такие мероприятия не только помогают ребёнку адаптироваться в обычной жизни, но и социализироваться, а также получить массу положительных эмоций», — рассказал редакции АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

В этот раз забег был приурочен ко Дню России. Волонтёры и семьи с особенными детьми приняли участие в «Чайных бегах» и подарили позитивные эмоции себе и окружающим.

«С прошлого года мы с командой принимаем участие в забегах. Конечно, главная задача — поддержка. Мы побежим один большой круг. Особенность таких забегов — специальные коляски: деток мы везём и преодолеваем дистанцию вместе», — поделилась с редакцией АН «Между строк» волонтёр Елена Капитонова.



Перед забегом ребят ждала зарядка, исполнение гимна РФ и чаепитие после преодоления дистанции.

«Такие акции очень важны. Мне кажется, ребята ждут мероприятий гораздо больше, чем мы. Они очень радуются встрече, ведь они редко общаются и встречаются друг с другом. Вы не поверите, сколько улыбок и позитива они излучают», — считает волонтёр Ольга Морозова.