Тагильский weekend, топ-6: День России, забег на 5 вёрст, праздник красок, игры с аниматором и футбол

О том, чем заняться с 11 по 15 июня

На вокзале Нижнего Тагила уезжающие люди выглядят чуть счастливее приехавших. Ну а мы предлагаем вам насыщенные выходные: праздник красок, экскурсии на свежем воздухе, мастер-классы и многое другое. Об этих и других интересных событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей традиционной пятничной подборке.

Игры с аниматором для детей (0+)

с 12 по 15 июня с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. Маленьких гостей ждёт встреча с Пикачу и Куроми, а также с Леди Баг и Супер-Котом, мастер-класс по твистингу и шарик-шоу.

Дружеские старты на 5 км (6+)

14 июня, сбор с 8:30, старт в 09:00

в парке имени А.П. Бондина, ул. Уральская, 20

«5 вёрст» — это бесплатные дружеские пробежки на 5 км по субботам утром в парках и на набережных страны! Это не соревнование, принять участие может любой желающий. Новичкам необходимо зарегистрироваться на сайте «5 вёрст», сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. Организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе и одеться на забег в оранжевый цвет.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Урал-2» (0+)

14 июня в 18:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт домашний матч с ФК «Урал-2» из Екатеринбурга. Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.

Фестиваль Holi (6+)

15 июня с 14:00 до 17:00

возле главного входа в ТРЦ Depo

В это воскресенье состоится летний праздник красок. В программе — выступление кавер-группы «Формат звука», сеты от DJ Дмитрия Фреша и шутки от ведущего Константина Кота. А также организаторы обещают выступление радужного человека-пружины. Гостей ждёт весёлая атмосфера, кидание красками холи и красочные фото. Участие во всех мероприятиях праздника бесплатное.

Показ фильма «Прощай, Кристофер Робин» (12+)

15 июня в 12:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Лента с Доналом Глисоном и Марго Робби «Прощай, Кристофер Робин» (12+) 2017 года рассказывает о непростых отношениях писателя Алана Милна с сыном Кристофером Робином. Фильм тёплый, красивый, но довольно грустный. Он поднимает массу проблем и тем для рассуждений.

Мероприятия, посвящённые Дню России

12 июня:

11:00, 13:00, 15:00 — пешеходная экскурсия «На Лисью гору» (6+). Старт от Нижнетагильского историко-краеведческого музея, проспект Ленина,1.

13 июня:

11:00,13:00 — пешеходная экскурсия «Сердце Тагила» (12+). Старт от выставочных залов музея-заповедника, проспект Ленина,1.

Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте города: https://ntagil.org/news/anons.php?ELEMENT_ID=285309