Потомки Григория Акинфиевича Демидова. Часть 2

Александр Григорьевич Демидов оставил после себя двоих детей: сына Григория (1765–1827), названного в честь Григория Акинфиевича Демидова, и дочь Софью (1766–1831). Ещё двоих детей семья заводчика потеряла: дочь Катя прожила всего месяц после рождения и умерла, задохнувшись во сне, а младший сын Пётр умер от неизвестной болезни вскоре после рождения. Софья изначально не проявляла ни малейшего интереса ни к заводам, ни к коммерции и видела своё будущее при дворе, а вот Григорий с малых лет интересовался металлургией. Он и стал владельцем всех заводов отца и деда.

По завещанию Григорию достались все заводы, Уткинская пристань на Чусовой, усадьба в Тайцах и два дома в переулке Гривцова в Санкт-Петербурге. Первые три года правнук «железного Акинфия» практически не покидал Петербург, устраивая коммерческие дела и заводя связи в светских кругах. Так же он закончил формирование усадебного ландшафта в Тайцах и высадил во дворе своего дома на Мойке яблоневый сад, который плодоносит по сей день.

Усадьба Демидовых в пер. Гривцова (фото Марии Ворошиловой / CC BY-SA 3.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Усадебный_дом_с_лестницей.jpg/800px-Усадебный_дом_с_лестницей.jpg)

Григорий Александрович получил крупный заказ от казны на поставку широкой номенклатуры сортового железа для нужд армии и флота империи. Часть этого большого заказа была размещена на Суксунских заводах, но основной объём выполнялся на Староуткинском заводе.

Существует легенда, что из-за выхода из строя оборудования поставки «железных припасов» едва не оказались сорванными. И чтобы исправить ситуацию, Григорий Демидов обратился за помощью на Нижнетагильский завод, где ему пошли навстречу и поставили недостающее количество железа без заводских клейм. Рабочим Староуткинского завода оставалось только заклеймить железо заводским клеймом и отправить его заказчику.

Так это было на самом деле или иначе, но деньги, полученные Григорием Александровичем за этот заказ, позволили ему приступить к восстановлению перспективного Молебского завода, который был разрушен в ходе восстания Пугачёва и на восстановление которого у отца — Александра Григорьевича — не хватило уже сил и средств.

История Молебского завода, построенного на реке Молебке в 70 километрах от Кунгура, началась ещё при Акинфии Никитиче Демидове, который буквально «за бусы и две пригоршни серебряных рублей» взял территорию будущего завода у башкирских племён в аренду на 50 лет. Завод тогда не был построен, но Акинфий подал заявку в Берг-коллегию и начал тайком разрабатывать залежи бурого железняка в 10 верстах от будущего завода, пригнав сюда два десятка рудокопов из рудников Магнит-горы. После смерти Акинфия его средний сын Григорий вновь встретился с башкирскими старшинами и продлил договор аренды молебских земель ещё на 50 лет, заплатив при этом почти 800 рублей серебром. Правда, до постройки завода у Григория Акинфиевича руки так и не дошли, но аренда земель была оформлена по закону, что позволило сыну Григория, Александру, начать в 1773 году строительство на реке Молёбке молотового завода.

Но начало строительства было прервано сначала бунтом башкир, а затем началом пугачёвского восстания. Повстанцы разогнали строителей, сожгли возведённые постройки и разорили рудник. После подавления восстания горное ведомство стало выделять на восстановление заводов крупные ссуды, суммы которых часто превышали заявленные убытки. «Погорельческие деньги» позволили Демидовым быстро восстановить разорённые предприятия, но на восстановление завода на Молебке средств не хватило. К тому же из-за смены собственника земель (земли были отобраны у башкир, и перешли в собственность марийской общины) Александру Григорьевичу пришлось заново подавать заявку в Берг-коллегию. Только в 1782 году было получено разрешение на постройку молотового завода на реке Молебке, и 7 октября 1787 года Молебский завод выдал первую продукцию.

На заводе имелись три плотины: главная и две вспомогательные. Верхняя вспомогательная плотина служила для накопления воды в пруду. Нижняя вспомогательная плотина обеспечивала энергией гвоздарную фабрику. Основное производство имело 8 кричных горнов и 4 кричных молота. Поначалу завод работал по весьма необычной схеме: передельный чугун доставляли в Молебку из Суксуна, здесь его перерабатывали в сортовое железо и везли назад в Суксун. На заводе была одна домна, но она простаивала, так как приписанные к заводу рудники были разорены и затоплены ещё пугачёвцами.

Когда Молебский завод перешёл в ведение Григория Александровича Демидова, новый хозяин сразу принялся реконструировать производство. Он переложил на новый лад заводскую домну, выстроил ещё одну, осушил рудники и возобновил добычу бурого железняка. Теперь выплавляемого чугуна стало так много, что его начали вывозить на переработку в Суксун. В 1809–1810 годах Молебский завод получил первый крупный заказ от военного ведомства на 4 тысячи пудов сортового железа, которое пошло на строительство крепости в Динабурге (сейчас Даугавпилс). Заказ выполнили в срок, и на Молебском заводе был размещён новый заказ на производство боеприпасов для русской армии. К началу 1811 года завод должен был поставить военному ведомству 7706 пудов 17 фунтов снарядов.

Несмотря на то, что заказ был выполнен досрочно и претензий к качеству продукции не имелось, больше Молебский завод боеприпасы не производил. Позднее Григорий Александрович разместил на заводе пудлинговое производство, но оно было скорее экспериментальным. Занимался им один из сыновей Григория — Павел. Но через несколько лет интерес молодого человека к фамильному делу внезапно угас, и он предпочёл карьеру военного.

Есть мнение, что упадок Молебского завода был связан с аномальной зоной, открывшейся близ завода в начале XIX века. «Престранные и необъяснимые явления приключаются на Молебке. Всполохи и свечения озаряют временами леса окрест, и объяснения оным нет. О природе свечений люди говорят, страшась, и всячески предостерегают приближаться к ним», — писал жене заводчик в одном из писем, отправленном из Суксуна в 1810 году.

Об аномальной зоне Молебки стало широко известно в 70-х годах ХХ века, и с тех пор места вокруг бывшего демидовского завода ежегодно посещают десятки и сотни туристов. Впрочем, специалисты говорят, что истинная причина угасания и последующего забвения Молебского завода заключается в истощении рудников и осушении реки Молебки.

Тем не менее военные заказы Григорию Александровичу продолжали поступать в 1811, 1812 и 1813 годах. Все они были размещены на Староуткинском заводе.

Г. А. Демидов (репродукция с портрета неизв. автора, нач. XIX в. / общ. достояние)

До 1825 года Григорий постоянно занимался улучшением своих заводов, тратя на их модернизацию до 1/3 общих доходов. Он надеялся, что семейный бизнес продолжат его сыновья — Александр, Пётр и Павел. Последний, казалось, интересовался геологией и металлургическим производством, но это увлечение было недолгим. Все сыновья заводчика предпочли карьеру военных.

После смерти Григория Александровича Демидова в 1827 году его сыновья отдали группу заводов Суксунского и Ревдинского горных округов в долгосрочную аренду пермским и екатеринбургским промышленникам. Кроме того, они ежегодно получали 12,5% с общего дохода заводов. Но новые хозяева не заботились о развитии предприятий и расширении производственных мощностей, и демидовские заводы один за другим стали закрываться. Больше всего повезло Староуткинскому заводу: в 1890 году его купил Сергей Александрович Строганов, который тогда владел Кыновским заводом. Приняв Уткинский завод, Строганов закрыл старые доменные печи и начал строить новую, более мощную и современную. В 1896 году она была пущена в строй. Для управления заводом были подобраны грамотные специалисты. В заводском посёлке появились новая часовня, открылись три земские школы, госпиталь, постоялый двор, мельница для помола зерна. Возобновила отправку судов с грузами Уткинская пристань. Завод продержался до начала Первой мировой войны. А последний «железный караван» с грузами был отправлен от Уткинской пристани в 1915 году.

На этом закончилась история демидовских заводов, принадлежавших среднему сыну «железного Акинфия» — Григорию Акинфиевичу Демидову.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Международного Демидовского фонда;

— альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 - 20,

— портала historyntagil.ru

Отдельная благодарность А. Л. Дорофееву и порталу tagil-press.ru