Девятилетний велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Нижнем Тагиле

Дорожный инцидент произошёл 9 июня около 17:30 у дома № 1 по улице Каспийской в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, 56-летний водитель Lada Vesta, следуя со стороны Южного подъезда в сторону улицы Сенной, допустил наезд на девятилетнего велосипедиста, который передвигался по дворовой территории.

В результате ДТП несовершеннолетний вместе с законным представителем самостоятельно обратились в Детскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи ребёнок был отпущен домой. Автоинспекторы установили, что мальчик находился на прогулке рядом с домом с разрешения родителей. Велосипед он взял у друга. Водитель является жителем Нижнего Тагила, имеет стаж вождения 39 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза.

По факту ДТП мужчина пояснил, что двигался по дворовой территории, велосипедиста на проезжей части заметил и остановился, но ребёнок не успел затормозить, и произошло столкновение.

Сотрудники Госавтоинспекции посетят школу, где обучается ребёнок, для изучения организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекция напоминает, что детям в возрасте до 14 лет запрещается передвигаться по проезжей части. Юные велосипедисты должны кататься на детских площадках, в парках и скверах.