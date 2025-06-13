Потомки Григория Акинфиевича Демидова. Часть 1

До недавнего времени считалось, что история Нижнего Тагила никак не связана с семьёй Григория Акинфиевича Демидова. На Урал Григорий приезжал редко, проживая то в Соликамске, то в Туле, то в Санкт-Петербурге, его роль в управлении заводами не отмечена какими-либо яркими эпизодами. Но это лишь на первый взгляд. После раздела заводов Григорию Акинфиевичу отошли дедовский завод в Туле и 6 заводов на Урале: Уткинский, Ашанский, Шаквинский, Ревдинский, Суксунский и Тисовский. Кроме того, ему отошли треть Высокогорского рудника и Староуткинская пристань — одна из важнейших речных гаваней уральских демидовских заводов. Уткинский завод служил своеобразной страховкой для Нижнетагильских заводов при выполнении казённых заказов в период маловодья: ещё Акинфием здесь было установлено шесть молотов, и когда Нижнетагильский и Черноисточинский заводы не справлялись с выделкой сортового железа, часть казённого заказа производилась на Уткинском (Староуткинском) заводе. Выходит, что Григорий всё-таки имел непосредственное отношение к развитию и процветанию Нижнетагильских заводов.

У Григория Акинфиевича было три сына и семь дочерей. Старший сын — Александр Григорьевич (1737–???) — действительный статский советник. Был женат на дочери обер-гофмейстера Матвея Олсуфьева — Прасковье. Несмотря на прекрасное академическое образование, он забросил науку и посвятил жизнь металлургии, пойдя по стопам деда и прадеда.

Второй сын — Павел Григорьевич (1738–1821) — напротив, предпочёл научную стезю. Был женат на княгине Анне Глебовой. Много занимался благотворительностью. Третий сын — Пётр Григорьевич (1740–1826) — известен тем, что предпочёл металлургии службу при дворе.

Две дочери Григория Акинфиевича — Ирина и Василиса — умерли в юности. Дочь Хиона была выдана замуж за статского советника, посланника России в Турции, члена Российской Академии Александра Стахиева. Мария Григорьевна вышла замуж за тульского помещика Григория Никитича Данилова. Пульхерия Григорьевна стала женой Александра Филипповича Кокоринова, архитектора, одного из основателей Российской академии художеств и её первого директора. В числе первых выпускников академии, прошедших курс наук за рубежом, был будущий знаменитый архитектор Иван Старов, ставший затем мужем Натальи Григорьевны. О судьбе ещё одной дочери Григория Акинфиевича — Степаниды — неизвестно ничего.

После смерти Григория Акинфиевича его заводы и другое имущество были поделены между детьми заводчика согласно его завещанию. Дочерям, кроме солидного приданого, достались два доходных дома в Москве и Петербурге, а заводы и пристани были поровну поделены между тремя сыновьями — Александром, Павлом и Петром. Павел Григорьевич сразу отказался от своей части заводов, передав их брату Александру за 1/3 ежегодного дохода, приносимого предприятиями. Павел решил заняться изучением естественных наук и меценатством. Он удачно женился, и брак позволил ему заниматься любимым делом, не отвлекаясь на зарабатывание денег. Он основал «Демидовское высших наук училище» в Ярославле, стал сооснователем Томского университета. Младший сын Григория — Пётр — получил в наследство Ревдинский и Бисертский заводы и даже попробовал ими управлять, но без успеха. Зато удача сопутствовала ему при дворе. Он пользовался благосклонностью императора и, в особенности, императрицы, и почти каждый его научный или образовательный проект получал одобрение двора. В 1800 году он был назначен директором Петербургского Коммерческого училища и проявил себя талантливым организатором и администратором, не щадящим сил для отстаивания интересов училища. Жертвовал на училище значительные суммы. Свои заводы он тоже передал в управление старшему брату, получая с них небольшую ежегодную ренту.

Приступив к управлению отцовскими заводами, Александр Григорьевич Демидов первым делом нанял опытных управляющих на те предприятия, которые работали стабильно: вспомогательные Ашапский и Бымовский заводы, медеплавильный и железоделательный заводы в Суксуне. Сам же сосредоточил своё внимание на заводах, которые, по его мнению, находились в упадке. Первым таким заводом стал чугунолитейный и железоделательный Уткинский завод, который к тому времени народная молва уже переименовала в Староуткинский (новый Уткинский завод был построен в Висимо-Утке).

А. Г. Демидов (репродукция из книги «Русские портреты XVIII и XIX веков», 1905 г. / общ. достояние)

(http://историятагила.рф/imgbook7/5006f.jpg)

Изначально Староуткинский завод задумывался как молотовой и работал на чугуне, привозимом из Нижнего и Верхнего Тагила. И только в 1734 году, после того как к Демидовым отошли богатые железом рудные места у деревни Нижняя и на реке Шайтанка в 14 верстах от завода, на предприятии стали выплавлять свой чугун. Производительность староуткинских домен была разной: от 90 тысяч пудов в 1736 году до 19,5 тысячи пудов в 1756-м.

Вступив во владение заводом, Александр Григорьевич Демидов сразу проявил себя рачительным и дальновидным хозяином. В первые же годы его управления производство чугуна на Уткинском заводе возросло до 110 тысяч пудов, а через три года достигло рекордных 200 тысяч пудов в год. Было модернизировано заводское плотинное хозяйство, вычищен и углублён пруд, началась замена заводского оборудования. Особое внимание Александр уделил подготовке кадров и модернизации пристани. Однако полностью реализовать задуманное новый хозяин завода не успел из-за начала восстания Пугачёва.

Пожар народной войны достиг Староуткинского завода в январе 1774 года. Узнав о приближении пугачёвских отрядов, администрация завода перебралась на Нижнетагильский завод, где начала формировать отряды самообороны во главе с отставными военными. Вместе с правительственной солдатской командой ополченцы выдвинулись к заводу и организовали оборону. Однако часть работавших на заводе приписных взбунтовалась, «закозлила» домны и остановила завод. Положение усугублялось тем, что к Старой Утке приближались пугачёвские отряды под командованием Ивана Белобородова. Лазутчики атамана вели активную агитацию в близлежащих поселениях, и число примкнувших к восставшим увеличивалось день ото дня. 3 февраля 1774 года у Уткинского завода развернулось настоящее сражение. Сначала оборонявшие завод отряды уверенно отражали атаки повстанцев, но Белобородов пустил в ход артиллерию. В заводе начались пожары, в результате чего сгорели «провиантские магазины». Бои за Староуткинский завод продолжались семь дней и закончились тем, что защитники завода, «изведя огневые припасы» и потеряв в сражении половину личного состава, отошли к Нижнетагильскому заводу. 10 февраля отряды Белобородова взяли завод. Не найдя заводской казны, боеприпасов, фуража и провианта, пугачёвский атаман в порыве гнева сжёг дотла завод, пристань и разрушил заводскую плотину.

После разгрома пугачёвского восстания Александр Григорьевич взялся энергично восстанавливать Староуткинский завод. Рабочих, принимавших участие в бунте, и членов их семей Демидов выселил за Урал, «без оглядки на их прежние заслуги и опыт», а на освободившиеся должности набрал новых людей. Почти два десятка мастеровых с семьями переехали с Нижнетагильского завода в Утку для восстановления завода и пристани. 14 марта 1775 года Староуткинский завод заработал вновь. В скором времени заработала и пристань. Кроме того, Александр Демидов организовал в Шайтанском селе верфь, где местные посессионные крестьяне начали строить барки и струги для сплава чугуна и железа демидовских заводов по Чусовой.

Согласно переписи, проведённой в 1778 году, на Староуткинском заводе имелась «одна фабрика для плавки чугуна при 2 домнах; 3 подливных фабрики для ковки полосового и колотушечного железа при 5 действовавших и 2 запасных молотах, 10 горнов. Оборудование работало от 14 водяных колёс в 354 силы. В год завод выдавал по 40 000 пудов железа». В период с 1780 по 1808 год на заводе трудились около 1650 «мастеровых и работных людей мужескаго пола». В 1774 году Александр Григорьевич Демидов начал строить недалеко от Гатчины усадьбу близ села Тайцы. Когда-то эти места были подарены Петром I адмиралу Ивану Михайловичу Головину, прапрадеду Пушкина по отцовской линии. Затем Тайцами и близлежащими деревеньками владел прадед поэта по материнской линии, Абрам Петрович Ганнибал. А в начале 1770-х годов село было куплено Александром Демидовым.

По легенде, которая жива до сих пор, Александр Григорьевич решил построить здесь усадьбу для своей любимой дочери Софьи, которая с детства болела туберкулёзом. Легенда гласит, что девушка жила в усадьбе отшельницей и умерла здесь в возрасте 16 лет то ли от обострившейся болезни, то ли от неразделённой любви, а её призрак бродит по дому по ночам и во время гроз. Как во всех легендах, связанных с Демидовыми, правды здесь не много. Софья действительно болела в детстве туберкулёзом, но излечилась, удачно вышла замуж за обер-егермейстера графа Петра Головкина и прожила до 1831 года. Здание усадьбы строилось четыре года по проекту архитектора Ивана Старова. Ещё три-четыре года формировался усадебный парк

Усадебный дом в с. Тайцы (репродукция с рис. И. Старова, XVIII в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

В гатчинских архивах сохранились документы о строительстве усадьбы в Тайцах. Согласно им, для постройки усадебного дома было «выписано с Нижнетагильских заводов железных припасов 1468,5 пудов, включая плиту напольную 360 штук и кованой ограды 550 саженей, и бронзёрных украшений 146 пудов».

Правда, пожить в новой усадьбе Александр Григорьевич почти не успел. В феврале 1803 года он умер от «сердечных колик» в возрасте 65 лет.

(окончание следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Международного Демидовского фонда;

— альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 - 20,

— портала historyntagil.ru

Отдельная благодарность А. Л. Дорофееву и порталу tagil-press.ru