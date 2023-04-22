Зачем в Нижнем Тагиле закапывали танки?

Вот уже 82 года танки и Нижний Тагил неразрывны. Почти по Маяковскому: мы говорим танки, подразумеваем Тагил. Мы говорим Тагил, подразумеваем танки! На протяжении всех этих лет тагильчане не только изобретали, строили и испытывали танки, но и разбирали их, переплавляли и даже... закапывали.

«Закапывали?! — удивится читатель. — Но зачем?»

Люди военные прекрасно знают, что танк — это не только бронированная боевая машина на поле боя, но и долговременная огневая точка (ДОТ) на линии обороны или укрепрайона. Применять танки в этом качестве начали ещё в годы Первой мировой войны: сначала англичане и французы, а затем и немцы. К началу Второй мировой использование танков в укрепрайонах стало частью стратегии. К примеру, знаменитая La Ligne Maginot (линия Мажино) имела в своей сложной структуре более 180 танков, закопанных в землю по башню. Широко были распространены зарытые в землю танки и в СССР. Например, пограничный укрепрайон по берегам рек Муховец и Западный Буг, вблизи Брестской крепости, был оборудован двумя десятками неподвижных танковых огневых точек (НТОТ), которые представляли собой снятые с вооружения и закопанные в землю танки.Они были хорошо замаскированы, имели телефонную и радиосвязь и большой запас снарядов для орудий, а личный состав — отдельный устав несения службы.



НТОТ (танк Renault FT-17) в укрепрайоне под Брестом (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.postimg.cc/x1tjXy2Z/1483e834446ef778491cc2e165cb42f7.jpg)



Использовали НТОТы и при обороне Ленинграда и Москвы, и на первом этапе Курской битвы. Несмотря на свой главный недостаток — статичность, неподвижные танковые огневые точки довольно широко применялись на фронтах Великой Отечественной, особенно при строительстве долговременных укреплений.



НТОТ (танк БТ-5) на окраине Москвы (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

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Но причём здесь Нижний Тагил? Ведь бои на Урале не велись, а закопанные в землю танки встречались вплоть до конца 1960-х годов.

Об одном из них тагильскому краеведу Алексею Хлопотову рассказал в своём письме уроженец Вагонки Сергей Охрименко.

«Хочу рассказать вам о случае, свидетелем которого был лично. Я тогда, будучи девяти лет, проживал с родителями в Нижнем Тагиле, Дзержинский район, улица Правды. Летом 1959 года недалеко от нашего дома, во внутриквартальном пространстве между улицами Правды и Хмельницкого, экскаватором рыли котлован под фундамент детсада (ныне это детсад № 53 “Родничок”). Экскаватор наткнулся на полностью закопанный танк Т-34. Раскопав его, вытаскивали уже тягачом на базе Т-34. Куда потом отвезли его, мы, конечно, не знали», — вспоминает тагильчанин.

Несколько лет эта история не давала покоя тагильским краеведам. Выяснилось, что в годы войны на Вагонке при заводе № 183 находился 2-й запасной танковый полк, образованный согласно директиве Государственного комитета обороны от 7 сентября 1942 года. Полк входил в состав 2-й учебной танковой бригады и располагался в районе нынешней площади Славы, а его учебный полигон находился как раз в описываемом в письме месте. Также стало известно, что в 1944-м по распоряжению Государственного комитета обороны районным военно-учётным подразделениям (ВУП) было предписано проводить занятия по военной подготовке допризывников.

В ВУП-3 Дзержинского района со старшеклассниками и учащимися ФЗУ проводили занятия по танковым специальностям: механик-водитель, техник-ремонтник, заряжающий. Теоретическую часть допризывники получали в учебных классах, а на практические занятия шли на полигон 2-го запасного танкового полка.



Занятия в ВУП № 3 Дзержинского района Нижнего Тагила (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal2/418/612/negativ_wup_3_dzerzhinskogo_rayona_g_nizhnego_tagila_komandirskie_zanyatiya_v_ognevom_klasse-07-51209411.jpg)





Занятия в ВУП № 3 Дзержинского района на полигоне (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal2/418/627/negativ_wup_3_dzerzhinskogo_rayona_g_nizhnego_tagila_zanyatiya_po_izucheniyu_boevoy_mashiny-92-51211310.jpg)



Очевидно, что Т-34, который в 1959-м извлекли из земли во дворе на улице Победы, был учебным танком полка и на нём отрабатывали навыки окапывания курсанты полка и допризывники. После того как по окончании войны учебный полк был переведён в другое место, полигон был передан городу, а как местные власти распорядились находившейся там матчастью — неизвестно. Есть несколько версий того, почему учебная «тридцатьчетвёрка» оказалась закопанной в землю, но они пока не подтверждены документально. По одной из них, танк лишился хода из-за неисправности двигателя, был оставлен в окопе, а после получения приказа о передаче полигона райисполкому и переезде части его «законсервировали», засыпав землёй. Согласно другой версии, танк оказался под землёй в результате осадки грунта и провалился в небольшую водяную «линзу». В пользу этой версии говорит и тот факт, что в 1970-х годах в Пионерском сквере, как раз напротив бывшего полигона, была открыта скважина артезианской воды, питавшаяся из таких же «линз», но большего размера.

Закапывали в Нижнем Тагиле не только «тридцатьчетвёрки». По некоторым данным, на территории города «похоронены» как минимум один танк PzKpfw VI «Тигр» и один PzKpfw V «Пантера». Откуда они появились в наших краях? После битвы под Курском, где были впервые применены новые немецкие танки «Тигр» и «Пантера», Государственный комитет обороны издал секретную директиву, предписывающую доставить несколько «зверей» на танковые заводы Урала и Сибири и в учебные танковые части. Конструкторы и технологи должны были изучить узлы и механизмы новых вражеских машин, а инструкторы и курсанты «учебок» — отстрелять немецкие танки из пяти типов артиллерийских орудий с разных дистанций для получения данных о бронепробиваемости PzKpfw VI и PzKpfw V. Не секрет, что эти танки доставили нашим солдатам под Курском немало проблем, а способов эффективной борьбы с ними ещё не было. На основании проведённых исследований составлялись методические материалы для борьбы с тяжёлыми вражескими танками.



Таблица бронепробиваемости, 1944 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://forum.il2sturmovik.ru/uploads/monthly_2018_04/11.png.44cff1e1a25af0a79e2891f74ae7904a.png)



Занимались подобными исследованиями и в Нижнем Тагиле, а отработанные образцы вражеской техники использовали в качестве мишеней на полигонах 19-го учебного танкового полка, который был дислоцирован в нашем городе. После расформирования учебного полка мишени были отправлены на утилизацию. По окончании войны на УВЗ начали свозить вражескую технику и оружие, которые шли на переплавку, и места на шихтовых дворах предприятий часто не хватало. Разбитые танки-мишени побросали на подъезде к шихтовому двору, где их постепенно резали на части и отвозили в копровый цех.

В конце 1960-х при подготовке к реконструкции производственных площадок предприятия остатки трофейной техники попросту зарыли в землю — металлолома тогда и без того хватало.

Фотоизображений тагильского «Тигра» не сохранилось, хотя такой же танк в Челябинске был довольно популярным объектом для фотографирования.



PzKpfw VI «Тигр» — учебное пособие Челябинского политехнического института перед утилизацией

(фото неизв. автора, 1960 г. / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://3.bp.blogspot.com/-6zH-9cdEIE8/VZWGym_4ToI/AAAAAAAAMvw/x2qdwHTaqU4/s640/101.jpg)



Фото другого «зверя» — PzKpfw V «Пантера» — сохранилось. Но сам танк закончил свой век в 1960-х годах, исчезнув с тагильской земли навсегда. С этим танком связана любопытная легенда: якобы потрёпанную на полигоне «Пантеру» лишили пушки и заложили в фундамент строящегося здания районного военкомата на улице Свердлова, залив затем бетоном. Вроде бы кто-то из руководства района или города решил, что будет символично на танке поверженного врага построить здание районного военного комиссариата. Есть и более прозаичная версия: «Пантеру» так разбили снарядами во время учебных стрельб, что везти на шихтовый двор было уже нечего, и останки танка закопали где-то на полигоне.



PzKpfw V «Пантера» рядом с опытным танком Т-44/122 на УВЗ (фото конца 1944 г.)

(фото неизв. автора / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://2.bp.blogspot.com/-naHSUMaEOSQ/VZWGyrn69cI/AAAAAAAAMv0/qBFkSoNplUQ/s640/38493.jpg)



В 50-х и 60-х годах прошлого века по Нижнему Тагилу гуляли слухи, что несколько танков Т-34 были затоплены в болотистой местности во время их заводской обкатки. Якобы подготовка к сдаче танков заказчику во время войны проходила в очень напряжённом темпе и бывали случаи, когда уставшие механики-водители сбивались с трассы заводского полигона и оказывались в болотах. Такие случаи действительно были, но доставать утопленные танки из болота не торопились, откладывая мероприятия, которые требовали технических и людских ресурсов, до лучших времён.



Танки Т-34/85 в Нижнем Тагиле на сдаточном пробеге, 1944 г.

(фото неизв. автора / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://3.bp.blogspot.com/-rZTDJJvIScI/VZWGx6344GI/AAAAAAAAMvc/8fI4czsIMq0/s640/1.jpg)



Сколько «тридцатьчетвёрок» подняли из болот после войны и поднимали ли вообще — неизвестно.

Часть историй и фактов, связанных с закопанными, утопленными или потерянными танками на Урале, связаны с «жуками» — танками, переданными из воинских частей в распоряжение колхозов и совхозов Урала. История их появления такова. В 1950 году командующий Уральским военным округом маршал Георгий Константинович Жуков был избран депутатом Верховного совета СССР от Свердловской области. К нему сразу потянулись избиратели из колхозов с просьбами помочь с получением тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Но промышленность Советского Союза в 1940-х и 1950-х не могла обеспечить всех желающих тракторами. Тогда маршал Победы, вспомнив слова генерала Рыбалко о том, что «танк — это трактор с пушкой», предложил колхозникам альтернативный вариант: использовать вместо тракторов разоружённые танки. В то время началось перевооружение танковых частей и отслужившие свой срок в частях Уральского военного округа танки стали передавать в колхозы и совхозы области, предварительно сняв с них вооружение и средства связи. В народе их сразу прозвали «жуками» в честь Георгия Константиновича. Однако управление танком всё же отличалось от управления трактором, плюс другая масса и габариты, и с «жуками» начали происходить разные неприятности. Чаще всего они проваливались в силосные ямы и рвы, выбраться откуда не позволяли крутые склоны. Если в колхозе был не один «жук», попавший в ловушку танк вытаскивали, а если на роль тягача техники не находилось, танк оставался на дне ямы навсегда: вытянуть 30-тонную махину при помощи колхозных лошадей было невозможно.



Фото неизв. автора / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения

(https://1.bp.blogspot.com/-oV-mGJFmbvY/VZWGxz9a9iI/AAAAAAAAMvg/yFU4NTEcBZY/s640/0590.jpg)



Другой бедой «жуков» была их прожорливость: они потребляли намного больше горюче-смазочных материалов, чем трактор. Поэтому, как только появлялась возможность, колхозы без раздумий сдавали бывшие танки в лом и покупали тракторы. Тем не менее «жуки» проработали в сельском хозяйстве Свердловской области до начала 1970-х годов, а кое-где и дольше.

Ноу-хау маршала Жукова дало импульс к созданию на базе танка Т-34 танкового тягача Т-34-Т, который был разработан на УВЗ и пущен в серию в 1958 году. Служили они в войсках до 1975 года, после чего их начали использовать в городах для различных строительных и аварийных работ. В Нижнем Тагиле работали четыре Т-34-Т. Базировались они за трамвайным парком УВЗ. Применяли тягачи в основном для эвакуации техники, застрявшей в болотистой местности, и для очистки дорог от наледи. Последний раз тягачи и «жуки» широко применялись в середине 1980-х во время уборочной кампании в сёлах Петрокаменское, Мокроусское, Башкарка и других, когда из-за проливных дождей вывоз урожая с полей обычным транспортом был невозможен.

В 1990-х оставшиеся на ходу Т-34-Т списали и выставили на продажу. Один из них был приобретён руководством котельно-радиаторного завода, чтобы ездить на охоту. Ещё один оказался в Новосибирске, в музее железнодорожной и специальной техники.

Можно ли найти на территории города ещё один закопанный танк? Оказывается, несмотря на всю фантастичность ситуации, вполне возможно. Ведь была же найдена в 2019 году на территории, где в годы Великой Отечественной войны велась переплавка металлолома, поступавшего с фронта, итальянская противотанковая пушка Cannone da 47/32 Mod.35. Так почему бы не найтись и танку?



Итальянская пушка Cannone da 47/32 Mod.35 (фото Алексея Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://v-tagile.ru/images/news10/10_07_pushka/2.jpg)





Итальянская пушка Cannone da 47/32 Mod.35 (фото Алексея Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://v-tagile.ru/images/news10/10_07_pushka/3.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам исследований А. Ю. Хлопотова.