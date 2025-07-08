Афиша

В Нижнетагильском драмтеатре поставили два спектакля по пьесам Константина Попова, известного тагильчанам по роли клоуна Костика из легендарной детской телепередачи «Пёстрый зонтик»

08.07.2025 16:26
В Нижнетагильском драмтеатре поставили два спектакля по пьесам Константина Попова, известного тагильчанам по роли клоуна Костика из легендарной детской телепередачи «Пёстрый зонтик»

Константин Попов, известный тагильчанам по роли клоуна Костика из легендарной детской телепередачи «Пёстрый зонтик», сегодня пишет пьесы, которые ставят в театрах по всей России и за рубежом. В Нижнетагильском драматическом театре по его пьесам были поставлены спектакли «Три мушкетёра» (12+) и «Помните!» (12+). В беседе с АН «Между строк» Константин рассказал, с чего начался его путь в мир театра, как он начал писать пьесы, и о многом другом.

«Мама научила меня читать в пять или шесть лет, и мне очень нравились сказки Александра Пушкина и Петра Ершова. Через некоторое время я прочёл все книги в доме, и папа отвёл меня в квартальную библиотеку “Восход”. Там я открыл для себя Владислава Крапивина, Кира Булычёва, Жюля Верна, Артура Конан Дойля, Рональда Толкиена и других писателей. В школе № 6 имени А. П. Бондина у меня была замечательная учительница Полина Романовна Волкова, я благодарен ей за любовь к литературе, которой она делилась с нами, своими учениками. В старших классах школы я впервые захотел выразить свои чувства на бумаге: написал первые стихи, юмористические рассказы и сочинил песни. Спасибо моим одноклассникам и друзьям, которые слушали этот бред», — рассказывает Константин Попов.

Его школьным другом был Игорь Булыгин (ныне художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра), учившийся на год старше. Однажды Константин позвал его в студенческий театр «Вам», где сам уже занимался некоторое время. С тех пор они вместе пропадали в театре целыми сутками — репетировали, играли спектакли, красили декорации, общались со старшими студентами и младшими студийцами. 

«Игорь так и остался в театре на всю жизнь, а я то приходил, то уходил. Был в моей практике театр “Абсурд”, в Екатеринбурге, потом обучение в Екатеринбургском театральном институте на курсе драматургии Николая Коляды. А дружба с Игорем осталась на всю жизнь, как и интерес сделать в театре что-то стоящее. Поэтому, когда Игорь предложил мне написать музыкальную пьесу по известной книге Александра Дюма “Три мушкетёра”, я с радостью согласился. Это был отличный повод побольше пообщаться с другом, ведь все мы заняты, у всех свои заботы. А также возможность поработать с прекрасным коллективом Нижнетагильского драматического театра. Там же просто замечательные актёры, художники, цеховики, великолепный композитор — Вадим Шосман. Так и завертелось», — делится драматург.

По словам Константина Попова, пьеса понравилась Игорю Булыгину, а спектакль, судя по отзывам критиков и зрителей, получился.

«Спектакль “Помните!” — совсем другой. Это личная история: мои дед и бабушка работали на “Коксохиме”, дед погиб под Москвой в 1941 году. Я — тагильчанин, и для меня было важно рассказать эту историю молодым тагильским ребятам и поклониться старшему поколению, поблагодарить их за героический труд», — говорит Константин.

Он рассказал, что его спектакли ставились в России — в Курганском театре кукол, театре кукол города Мытищи, корпоративном театре компании МТС в Москве. Ещё в девяностые годы совместно со студией «Питер Пэн» он написал детский мюзикл, который показывали тагильском Дворце молодёжи. В Магнитогорске, в студии «Дети Магнитки», состоялась грандиозная постановка его мюзикла «Приключения Коротышей». Музыкально-образовательный спектакль «Чудеса Галилео» по его пьесе осуществил «Парк чудес Галилео» в Екатеринбурге. Друзья Константина в Берлине тоже поставили спектакль по одной из его пьес. Сейчас Константин работает над пьесой об ушедшем из жизни в 1990 году свердловском рок-музыканте, лидере группы «Каталог» Александре Сычёве, и планирует написать ещё один мюзикл на тему взросления для московского продюсерского центра, с которым его связывают давние дружеские отношения.

«Самым значимым для меня, конечно, был и будет спектакль “Помните!” — это история, которая трогает, даже когда в десятый раз перечитываю её. Мне повезло с друзьями и наставниками, которые повлияли на меня своим талантом, душевным огнём и братской любовью. Я не всех здесь назвал, не всех поблагодарил, но надеюсь, что сделаю это лично, когда приеду на Урал на следующую премьеру спектакля по моей пьесе», — рассказывает Константин Попов.

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин рассказал, что спектакль «Помните!» в творческом сезоне 2024–2025 был показан 10 раз, все показы прошли на домашней сцене театра. 

«Спектакль “Помните!” не оставляет ни одного зрителя равнодушным. Очень хороший отклик, и надеюсь, в новом сезоне у спектакля будет возможность влюбить в себя ещё больше зрителей. Ближайший показ — в сентябре. ”Три мушкетёра” — лидер по количеству показов прошлого сезона: 24 спектакля. Ему аплодировали зрители Нижнего Тагила, Волгограда и Екатеринбурга. Мушкетёры — уже один из полюбившихся спектаклей, а исполнительница роли Констанции Бонасьё — Елизавета Полякова — и исполнитель роли Атоса — Данил Зинеев — получили по итогам сезона приз зрительских симпатий имени В. П. Пашнина», — рассказал Игорь Булыгин.

Фото: Нижнетагильский драматический театр, страница Константина Попова во «ВКонтакте» 
Copyright
Telegram mstrok.ru