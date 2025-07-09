В Нижнем Тагиле студентка отдала интернет-мошенникам более 400 тысяч рублей, желая заработать на криптовалюте

В полицию Нижнего Тагила обратилась студентка одного из местных колледжей. Она рассказала, что ей в мессенджере написала неизвестная женщина, представившись сотрудницей инвестиционной компании.

Лжеспециалист предложила девушке вложить деньги в криптовалюту. Для этого нужно было купить токены и перевести деньги на указанный счёт. Девушка поверила и вложила свои сбережения. Через мобильное приложение банка она перевела 407 тысяч рублей на счёт, который ей указала мошенница.

После перевода денег связь с бизнес-консультантом прервалась. Все попытки связаться с ней оказались безуспешными. Девушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Полиция напоминает:

Будьте осторожны в интернете. Не доверяйте незнакомцам, особенно тем, кто предлагает быстрое обогащение. Не переводите деньги и не сообщайте коды из СМС, даже если вам представляются сотрудниками банка, госорганов или известных компаний. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию или звоните на горячую линию вашего банка.