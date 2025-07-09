В Нижнем Тагиле суд вынес приговор виновным в травмировании женщины из-за неисправности лифта

Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района З. А. Чистякова признала работников ООО «СП «Тагиллифт» Игоря П. (начальник участка) и Максима Г. (электромеханик) виновными в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновение аварии).

Напомним, ЧП произошло 21 октября 2023 года в многоэтажном доме № 10 на улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Женщина заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. Внезапно лифт начал подниматься, в результате чего ноги женщины затянуло вверх и они оказались зажаты между этажами. Пострадавшая была доставлена в больницу. Она получила травмы ног, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Ребёнок в результате ЧП не пострадал.

Фото: Инцидент Нижний Тагил

По поручению председателя СК России следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины пассажирским лифтом.

После возбуждения уголовного дела в лифтах Нижнего Тагила стали появляться правила их использования.

Уральское управление Ростехнадзора провело техническое расследование инцидента и выявило нарушение правил безопасного использования и содержания лифтов. Не были организованы своевременные и качественные ежесменные осмотры, а также не было проведено техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации лифта.

Суд учёл положительные характеристики правонарушителей и их признание вины, назначив наказание в виде административного штрафа. Начальнику участка выписали штраф в 25 тысяч рублей, электромеханику — 4,5 тысячи рублей. Постановления суда не вступили в законную силу.