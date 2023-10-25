СК возбудил уголовное дело после нашумевшего в СМИ инцидента в Нижнем Тагиле с женщиной, которую зажало пассажирским лифтом 

По поручению председателя СК России следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины пассажирским лифтом. Об этом заявили в Информационном центре СК России.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы свидетелей, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся, в частности, технического состояния и обслуживания лифта. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК России.

Напомним, ЧП произошло 21 октября в многоэтажном доме № 10 на улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Женщина заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. При посадке тагильчанки в кабину лифта произошло закрытие дверей, которыми пострадавшая оказалась зажата, после чего кабина лифта пришла в движение. В результате женщина оказалась зажата между полом кабины лифта и межэтажным перекрытием 1-го и 2-го этажей. При этом она получила травму ноги, в связи с чем была доставлена в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая медпомощь. Сотрудники СК, прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила и Ростехнадзора начали проверку.

В управлении жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила сообщили, в июне этого года «Тагиллифт» провёл ежегодное освидетельствование оборудования, в октябре сделали техническое обслуживание. Проблем не выявили. Несмотря на то, что срок эксплуатации лифта истекает в 2026 году, жильцы делятся в соцсетях, что неоднократно становились свидетелями его неисправной работы.

В СМИ появилась информация о том, что пострадавшая завезла коляску с ребёнком в лифт и нажала на кнопку своего этажа. В это время она увидела соседку и, чтобы дождаться её, подставила ногу, помешав закрытию дверей.