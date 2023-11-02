В лифтах Нижнего Тагила появились правила их использования

В лифтах Нижнего Тагила стали появляться правила их использования. Информационные материалы разместили после нашумевшего инцидента с женщиной, которую зажало пассажирским лифтом, когда она пыталась завезти в него коляску с ребёнком и зайти сама.

Отдельный пункт в правилах запрещает ввозить в кабину и вывозить из неё коляску (санки, велосипед и другое), когда ребёнок находится там.

Напомним, ЧП произошло 21 октября в многоэтажном доме № 10 на улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Женщина заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. При посадке тагильчанки в кабину лифта произошло закрытие дверей, которыми пострадавшая оказалась зажата, после чего кабина лифта пришла в движение. В результате женщина оказалась зажата между полом кабины лифта и межэтажным перекрытием 1-го и 2-го этажей. При этом она получила травму ног, в связи с чем была доставлена в больницу. Сотрудники СК, прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила и Ростехнадзора начали проверку.

По поручению председателя СК России следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины пассажирским лифтом.