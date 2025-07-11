Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Утром 10 июля в Нижнем Тагиле у дома № 68 на проспекте Мира на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 74-летний водитель Toyota, двигаясь со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Грибоедова, допустил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по зебре.

Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи. В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу).

По факту случившегося водитель пояснил, что при проезде пешеходного перехода не заметил женщину, а когда заметил, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. Госинспектором дорожного надзора на месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде отсутствия дорожного знака 5.15.7 «Движение по полосам». В обслуживающую организацию выдано предписание на устранение недостатков.

Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает​ водителям, что ,подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение можно только при полной уверенности, что пешеходы отсутствуют или закончили переход дороги. Пешеходам перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть.