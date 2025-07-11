В Нижнем Тагиле водителя оштрафовали за отсутствие знака «Инвалид»

В мае 2025 года в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей местный житель Александр (имя изменено) припарковал свой автомобиль на парковке для инвалидов. Сотрудники ДПС оштрафовали его на 5 тысяч рублей за нарушение правил парковки. Тагильчанин не согласился с решением и подал в суд, утверждая, что он инвалид третьей группы, а его машина зарегистрирована в Федеральном реестре инвалидов. Опознавательный знак «Инвалид» был в машине, но открепился от лобового стекла и оказался внутри салона.

Госавтоинспекция предоставила суду фотографии и видео, подтверждающие отсутствие знака на машине в момент нарушения. Суд отметил, что парковка на месте для инвалидов разрешена только при наличии опознавательного знака на автомобиле. Даже если машина зарегистрирована в реестре инвалидов, но знака нет, водитель все равно несет ответственность.

7 июля 2025 года суд оставил постановление ГАИ без изменений. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.