Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина поддержала предложение Минздрава РФ о трёхлетней стажировке выпускников медвузов в государственных больницах

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала предложение Минздрава России о трёхлетней стажировке выпускников медицинских вузов в государственных медучреждениях. По её мнению, это позволит уменьшить проблему дефицита кадров в здравоохранении.

«Я тоже была молодым специалистом и тоже отрабатывала три года после окончания учёбы. Считаю, что это замечательная практика — отработка в государственных учреждениях. Это позволит войти в профессию, набраться опыта. Возможно, выпускники вузов после отработки потом останутся в этих учреждениях, а может, закончат ещё какой-то вуз и выберут другой путь и дальше пойдут работать. Уверена, что эта практика, хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом, очень правильная и востребованная в нынешней ситуации, когда существует дефицит кадров в здравоохранении и мы надеемся, что такое решение будет принято», — прокомментировала инициативу Минздрава РФ Людмила Бабушкина.

Развитие здравоохранения — один из приоритетов в деятельности ЗакСО. В регионе сформирована законодательная база, позволяющая целенаправленно работать по внедрению новых медицинских технологий и укреплению материально-технической базы медучреждений. Действует закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», предусматривающий внушительный пакет мер социальной поддержки для медработников.

Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на развитие здравоохранения, что находит отражение в принимаемом депутатами законе об областном бюджете. Благодаря этому, в Свердловской области ведётся строительство новых медицинских учреждений, продолжается техническое перевооружение больниц и поликлиник, расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов.

Так, на 2025 год в областном бюджете на сферу здравоохранения предусмотрено 56,6 млрд рублей. Необходимо отметить, что при формировании бюджета изначально расходы на эту сферу были на 7,2 млрд меньше, но депутаты в ходе работы согласительной комиссии добились значительного увеличения расходов на здравоохранение в 2025 году.