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Тагильский weekend, топ-6: День молодёжи, квиз, турнир по Mortal Kombat, фестиваль граффити и спектакли под открытым небом

27.06.2025 15:32
Тагильский weekend, топ-6: День молодёжи, квиз, турнир по Mortal Kombat, фестиваль граффити и спектакли под открытым небом

О том, чем заняться с 27 по 29 июня

25 лет — это когда ты ещё молод душой, но уже ищешь, где бы прилечь после обеда, а не после тусовки. Очередная рабочая неделя подходит к концу, и пора уже определиться с планами на ближайшие два дня. В предстоящие выходные тагильчан и гостей города ждёт празднование Дня молодёжи, много музыки, фестиваль граффити, спектакли под открытым небом,  турнир по Mortal Kombat и многое другое. Осталось только выбрать занятие по душе.

Квиз «Даёшь, молодёжь!» (6+)

27 июня в 18:00

в Доме Окуджавы 

Хотите зарядиться летним настроением и проверить, кто самый внимательный, эрудированный и музыкальный? Приходите на захватывающую игру из девяти разнообразных раундов. Участие по предварительной регистрации. 

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

28 июня с 12:00 до 18:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная библиотека приглашает поиграть в современные и популярные настолки, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников. Вход свободный, без регистрации. 

Встреча читательского клуба (18+)

28 июня в 15:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная городская библиотека приглашает на очередную встречу читательского клуба, посвящённую замечательной и трогательной книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (16+). Участники встречи окунутся в атмосферу лета, детства, воспоминаний и маленьких чудес, которыми так щедро наполнена книга. Поговорят о главных героях и их переживаниях, магии повседневности. Можно принести с собой любимые цитаты из книги или поделиться своими личными историями, связанными с летом и детством. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация. 

Турнир по Mortal Kombat (18+)

29 июня с 14:00 до 17:00 

на фудкорте в ТРЦ Depo

Проверь свои навыки, продемонстрируй fatality и сразись за звание лучшего бойца. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

29 июня с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. Маленьких гостей ждёт встреча с Энчантимолс, а также аквагрим. 

Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи 

28 июня

на территории парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина

  • с 16:00 до 18:00 — мастер-класс по изготовлению воздушных змеев «Наш триколор» (6+).
  • с 16:00 до 18:00 — игровая программа для детей и подростков от местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» (6+).
  • 16:00 до 19:00 — фестиваль граффити и монументального искусства (по согласованию) (6+). 
  • 18:00 – 19:00 — соревнования по пляжному самбо и тхэквондо (6+).
  • 19:00 – 20:00 — спектакли под открытым небом «Театральный пикник» (6+).  

Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи 

28 июня

на главной сцене парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина

  • 16:00 до 17:30 — концертно-развлекательная программа Городского Дворца молодёжи (6+).
  • 17:30 до 19:30 — концертно-развлека
  • тельная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города (6+). 
  • 20:00 до 22:00 — фестиваль кавер-групп «Время побеждать!» (6+).

Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте города: https://ntagil.org/news/anons.php?ELEMENT_ID=285463

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