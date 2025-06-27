Тагильский weekend, топ-6: День молодёжи, квиз, турнир по Mortal Kombat, фестиваль граффити и спектакли под открытым небом

О том, чем заняться с 27 по 29 июня

25 лет — это когда ты ещё молод душой, но уже ищешь, где бы прилечь после обеда, а не после тусовки. Очередная рабочая неделя подходит к концу, и пора уже определиться с планами на ближайшие два дня. В предстоящие выходные тагильчан и гостей города ждёт празднование Дня молодёжи, много музыки, фестиваль граффити, спектакли под открытым небом, турнир по Mortal Kombat и многое другое. Осталось только выбрать занятие по душе.

Квиз «Даёшь, молодёжь!» (6+)

27 июня в 18:00

в Доме Окуджавы

Хотите зарядиться летним настроением и проверить, кто самый внимательный, эрудированный и музыкальный? Приходите на захватывающую игру из девяти разнообразных раундов. Участие по предварительной регистрации.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

28 июня с 12:00 до 18:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная библиотека приглашает поиграть в современные и популярные настолки, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников. Вход свободный, без регистрации.

Встреча читательского клуба (18+)

28 июня в 15:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная городская библиотека приглашает на очередную встречу читательского клуба, посвящённую замечательной и трогательной книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (16+). Участники встречи окунутся в атмосферу лета, детства, воспоминаний и маленьких чудес, которыми так щедро наполнена книга. Поговорят о главных героях и их переживаниях, магии повседневности. Можно принести с собой любимые цитаты из книги или поделиться своими личными историями, связанными с летом и детством. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.

Турнир по Mortal Kombat (18+)

29 июня с 14:00 до 17:00

на фудкорте в ТРЦ Depo

Проверь свои навыки, продемонстрируй fatality и сразись за звание лучшего бойца. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

29 июня с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. Маленьких гостей ждёт встреча с Энчантимолс, а также аквагрим.

Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи

28 июня

на территории парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина

с 16:00 до 18:00 — мастер-класс по изготовлению воздушных змеев «Наш триколор» (6+).

с 16:00 до 18:00 — игровая программа для детей и подростков от местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» (6+).

16:00 до 19:00 — фестиваль граффити и монументального искусства (по согласованию) (6+).

18:00 – 19:00 — соревнования по пляжному самбо и тхэквондо (6+).

19:00 – 20:00 — спектакли под открытым небом «Театральный пикник» (6+).

Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи

28 июня

на главной сцене парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина

16:00 до 17:30 — концертно-развлекательная программа Городского Дворца молодёжи (6+).

17:30 до 19:30 — концертно-развлека

тельная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города (6+).

20:00 до 22:00 — фестиваль кавер-групп «Время побеждать!» (6+).

Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте города: https://ntagil.org/news/anons.php?ELEMENT_ID=285463