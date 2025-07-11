Суд в Нижнем Тагиле отправил наркоторговку за решётку на 10 лет 

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесен обвинительный приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Её признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июне 2024 года подсудимая приобрела у неустановленного лица 65 свёртков с наркотическим веществом — метадоном. Общая масса вещества составила не менее 6,3 грамма. Приобретённые наркотики подсудимая планировала сбыть.

Часть наркотических средств женщина успела разместить на территории Нижнего Тагила, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, дома у тагильчанки были обнаружены ещё два свёртка с веществами, которые она приобрела и хранила для личного употребления. Эти вещества также были изъяты из незаконного оборота.

С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 10 лет лишения свободы.