Тагильский weekend топ-6: фестиваль обратной инженерии, фотовыставка сердечек, сессия настольных игр, этнопроменад и лекция ко Дню семьи, любви и верности

О том, чем заняться с 4 по 6 июля

Брак — это договор о взаимном сотрудничестве, оформленный через «Госуслуги» без права внесения изменений даже по соглашению с женой. Ну а мы собрали для вас подборку мероприятий на июльские выходные. Это отличный способ провести время весело, интересно и с пользой. Воспользуйтесь всеми возможностями города, выберите то, что вам по душе, и наслаждайтесь атмосферой лета!

Выставка «#город_намекает» (6+)

4 июля в 19:00

в креативном кластере САМОРО.док

Вы сможете познакомиться с добрым, наполненным любовью фотопроектом крафт-мастерицы Александры Серебряковой «#город_намекает». На снимках, сделанных на улицах Нижнего Тагила в разную погоду, запечатлены сердечки, нарисованные на стенах, асфальте, созданные природой на лужах или камнях.

Фестиваль обратной инженерии «Заводские качели» (6+)

5 июля в 11:00 и 15:00

Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»

Уникальный Фестиваль обратной инженерии, посвящённый удивительным достижениям техники XIX века! На мероприятии вы сможете узнать о воздуходувной машине с качающимися цилиндрами, которая нагнетала воздух в доменные печи и сыграла важную роль в промышленной революции. В конце фестиваля вас ждёт инженерно-технический практикум, на котором вы познакомитесь с основами гидравлики и механики.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

5 июля с 12:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная библиотека приглашает поиграть в современные и популярные настольные игры, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников. Вход свободный, без регистрации.

Мастер-класс «Открытка ко Дню семьи, любви и верности» (6+)

5 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На мастер-классе вы сможете своими руками создать трогательную и душевную открытку в форме наличника, которая станет прекрасным подарком для ваших близких. Необходимо заранее сообщить о вашем участии в мероприятии, отправив сообщение в группу vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8(3435)25-26-47.

Лекция «П. К. Голубятников и семья» (6+)

6 июля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности вас познакомят с историей становления художника, расскажут о его друзьях и о том, как произведения Павла Константиновича появились в коллекции музея благодаря его родственникам. Необходимо заранее сообщить о вашем участии в мероприятии, отправив сообщение в группу vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8(3435)25-26-47.

Этнопроменад (6+)

6 июля в 15:00

в музее «Демидовская дача»

Музей приглашает вас на этнопроменад с фольклорным ансамблем «Соловейка» — душевную встречу с народными традициями, музыкой и добрыми забавами. Под пение «Соловейки» оживут весёлые хороводы и парные пляски. Участники ансамбля исполнят лирические и игровые песни, вовлекая зрителей в музыкальное действие — по-домашнему тёплое и искреннее. А в завершение праздника состоится творческий мастер-класс. Каждый участник сможет создать своими руками куклу-закрутку «Ладушка» — традиционный оберег, символ домашнего уюта, добра и заботы.