Запрет на чипсы и газировку в школах, продажа алкоголя с 21 года, защита граждан от МФО. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Запрет на чипсы и газировку в школах

В Госдуму поступил новый законопроект о запрете продажи чипсов и газировок на территории школ. Об этом говорится в проекте постановления Госдумы по итогам правительственного часа по теме охраны здоровья школьников.

Также депутаты предлагают рассмотреть возможность увеличения в школьном питании доли свежих овощей, фруктов, цельных злаков, качественного белка.

Повышение госпошлины за получение водительских прав

Правительство подготовило законопроект, повышающий пошлины за ряд государственных услуг с 1 сентября 2025 года. Предлагается поднять госпошлины за получение водительских прав с 2–3 тысяч до 4–6 тысяч рублей, за регистрацию автомобиля с выдачей номеров — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

В Госдуму поступил законопроект от сенатора Марины Сидухиной, который предусматривает запрет на продажу всех видов алкоголя лицам младше 21 года. В пояснительной записке автор отмечает отрицательное воздействие алкоголя на здоровье и социальные связи.

Сейчас закон позволяет приобретать алкоголь с 18 лет. Ранее Минздрав предлагал ограничить продажу крепких алкогольных напитков (выше 16,5% этилового спирта) для лиц до 21 года.

Защита граждан от произвола банков и МФО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности самостоятельно, обязаны будут отчитываться об этой деятельности перед ФССП. Эта мера коснется 350 банков и свыше 900 микрофинансовых организаций. Порядок, формат и сроки представления таких отчётов будут установлены ФССП.

«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилит государственный надзор за данными организациями», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Уголовная ответственность для иноагентов после одного административного нарушения

Предложенные изменения к частям 1 и 2 статьи 330.1 УК РФ, где максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, позволяют привлекать иноагентов к уголовной ответственности после одного, а не двух административных нарушений по схожей статье 19.34 КоАП. Депутаты стремятся устранить «сложную конструкцию двойной преюдиции», когда иностранный агент может трижды нарушать закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности, пояснил суть инициативы её соавтор, председатель комитета думы по безопасности Василий Пискарев.