«Похоже, вернулись в прошлое». Жители Вагонки жалуются на отключение горячей воды на целый месяц из-за ремонтов

В Дзержинском районе из-за капитального ремонта, который проводит «Горэнерго-НТ» на магистральной теплотрассе в районе Площади Славы, жители около 20 многоквартирных домов на месяц остались без горячей воды.

«Давно такого не было, чтобы воду отключали на целый месяц. Это только в советское время было, мы уж и забыли, что это такое. Понятное дело, что ремонты нужны, но разве нельзя их как-то по другому организовать, поэтапно. И почему в предыдущие лет 20 а может и больше такого не происходило, а сейчас, словно в прошлое вернулись», — рассказала АН «Между строк» жительница дома № 38 на улице Добролюбова Светлана.

Её соседка Юлия говорит, что единственным выходом в этой ситуации для их семьи, где двое маленьких детей, является покупка водонагревателя.

«Сейчас, скорее всего, придётся покупать водонагреватель, а самый дешёвый стоит не меньше 10 тысяч рублей. А если мы установим водонагреватель, то зачем нам это “Горэнерго” с его отключениями и высокими тарифами?», — возмущается тагильчанка.

Напомним, во второй половине мая в девятиэтажных домах № 34 и № 38 по улице Добролюбова отключали горячую воду из-за утечки на теплотрассе. Воды в домах не было почти две недели.