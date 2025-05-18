В Нижнем Тагиле на Вагонке два многоквартирных дома в очередной раз отключили от горячей воды на неопределённый срок

В Нижнем Тагиле, на Вагонке, в девятиэтажных домах № 34 и № 38 по улице Добролюбова в очередной раз отключили горячую воду на неопределённый срок из-за утечки на трубопроводе.

«Уже третий день живём без горячей воды. Холодная вода из крана бежит ледяная, попробуйте ей посуду помыть, руки отморозите. Звонили в “Горэнерго”, там сказали, что после проведения опрессовки, у дома № 38 была обнаружена утечка, поэтому они отключили два дома — наш и № 34. На вопрос, когда начнут ремонт, ничего определённого не ответили, сказали только, чтобы мы звонили в понедельник, может, они составят план работ, потому что у них ещё есть утечки по другим адресам. И сколько нам теперь ждать подключения», — поделилась с АН «Между строк» жительница дома № 38 по улице Добролюбова Оксана.

Она добавила также, что у неё двое маленьких детей и без горячей воды приходится нелегко.

«Это надо каждый день греть по несколько больших кастрюль воды, чтобы помыть детей. Ну день-два можно потерпеть в таких условиях, а тут такая перспектива, что вообще неизвестно, когда горячую воду включат. И такое уже не первый раз в нашем доме», — возмущается Оксана.

По её словам, утечки в их доме случаются довольно часто, недавно была такая ситуация, но аварию быстро устранили.

«С торца дома уже несколько раз всё раскапывали, устраняли аварию. Приедут, раскопают, сделают, а потом через некоторое время снова вода бежит. В этом месте уже и газона никакого нет от этих постоянных перекапываний. Разве нельзя один раз капитально всё сделать и решить проблему», — делится жительница дома.

Напомним, ранее, в домах № 34 и № 38 по улице Добролюбова уже отключали горячую воду на неопределённый срок по всё той же причине — утечке возле дома № 38.