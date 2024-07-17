В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на отсутствие горячей воды

В Нижнем Тагиле жители домов № 34 и № 38 по улице Добролюбова на Вагонке жалуются на отсутствие горячей воды с 13 июля.

«Горячей воды нет с 13 июля, обращались в “Горэнерго-НТ”, там нам сказали, что под домом № 38 утечка, а вот когда приедут, чтобы её ликвидировать, неизвестно, потому что у них ещё 20 утечек по городу. Крайний срок устранения утечки на доме № 38 — 27 июля. Это что, получается, нам две недели без горячей воды сидеть. Пока никаких работ на доме не ведётся», — рассказали АН «Между строк» жители дома.

Ранее с такой же жалобой в редакцию обращались жители Тагилстроя, где не было горячей воды в домах по улице Кутузова в течение 5 дней.