В Нижнем Тагиле жители Тагилстроя жалуются на отсутствие горячей воды уже в течение пяти дней. Они отмечают, что предупреждений об отключении не было.

«С 27 июня мы остались без горячей воды на улице Кутузова, 5. Мы обратились в “Тагилэнергo”, где нам грубо ответили, что сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Диспетчер пренебрежительно заявила, что это не наше дело, сколько времени займут ремонтные работы», — рассказали АН «Между строк» жители района.

Кроме того, по информации от тагильчан, проблемы с водой наблюдались на улицах Шевченко и Технической. В диспетчерской «Тагилэнерго» пояснили, что 28 июня произошла авария, в результате которой была прекращена подача воды. На данный момент последствия аварии устранены, но в кранах жителей района течёт грязная вода.