В Нижнем Тагиле в пожаре погиб мужчина

В ночь на 10 июля в доме № 13 на улице Жуковского произошёл пожар, в котором погиб человек. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 1:52. Общая площадь пожара составила 12 кв. м, повреждено домашнее имущество.

«В ходе тушения пожара спасателями было обнаружено тело погибшего — хозяина комнаты. С помощью спасательных устройств были эвакуированы пять человек, из них два ребёнка. Также 10 жильцов самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём», — отметили в ведомстве.