Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина посетила «Иннопром–2025»

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами ознакомилась с экспозициями Международной промышленной выставки «Иннопром–2025». Особое внимание было уделено новинкам отечественного производства, которые отражают главную тематику выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Представители ведущих российских и международных компаний и наукоемких производств презентовали свои прорывные разработки.

«В этом году 15-летие выставки “Иннопром”, это говорит о том, что она развивается, и мы гордимся тем, что всё больше и больше инновационной продукции представлено на выставке, всё больше и больше предприятий готовы размещать здесь свои стенды и показывать свои разработки. Отдельно хочется сказать о предприятиях Свердловской области, которые представляют достаточно серьёзную инновационную продукцию. На протяжении последних нескольких лет регион формировал региональное законодательство таким образом, чтобы предприятия имели возможность открывать новые инновационные производства. За последние два года было открыто 25 новых производств, что дало эффект в 160 миллиардов рублей. Компаниям предоставлялись инвестиционные вычеты, которые в прошлом году составили 25 миллиардов рублей, а инвестиций было привлечено почти 900 миллиардов рублей», — отметила Людмила Бабушкина.

Обход выставки начался с осмотра стенда «Трансмашхолдинга», который совместно с компанией «ПК Транспортные системы» представил на пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода». Транспорт предназначен для крупных городов, маршрутов с высоким пассажиропотоком и линий метротрама. Благодаря модульной конструкции вагон трамвая может быть модифицирован в трёх- или семисекционный и вмещать до 500 пассажиров. В вагоне реализованы передовые технологии безопасности и комфорта: система активной помощи водителю на базе ИИ, система контроля состояния водителя, усовершенствованный климат-контроль, панорамное остекление, USB-розетки, мультимедийные комплексы, зоны с подогревом, велокронштейны и доступная среда для всех категорий пассажиров.

На стенде «Уральских локомотивов» депутаты изучили модель высокоскоростного поезда, работа над созданием которого ведётся совместно с РЖД. Это уникальная разработка отечественных инженеров, основывающаяся на российской компонентной базе. Восьмивагонные поезда с четырьмя классами обслуживания и вместимостью свыше 400 пассажиров разрабатывают для маршрута высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году.

Другой экспонент, продукцию которого оценили депутаты — Трубная металлургическая компания. Предприятие представило технологические решения для различных отраслей: трубы из нержавеющей стали, трубы из коррозионно-стойкой двухфазной аустенитно-ферритной стали Супер Дуплекс повышенной прочности, фрагмент трубы, сваренный с применением уникальной технологии гибридной лазерно-дуговой сварки, современные металлоконструкции из нержавеющей стали, изготовленные магистрально-машиностроительным дивизионом ТМК, и другие модели.

Ключевым арт-объектом на стенде выступает изготовленный из труб ТМК знак бесконечности, символизирующий связь между эпохами и непрерывный процесс совершенствования технологий.

Людмила Бабушкина осмотрела стенд Богдановичского ОАО «Огнеупоры», посвящённый теме экологичного использования природных ресурсов и внедрения систем очистки — «Производство минеральных материалов для водоочистки. Продукция экологического машиностроения». Одно из перспективных направлений ОАО «Огнеупоры» — производство экосистем КВАЛИСОРБ. Эти технологии отличаются полным отказом или минимизацией применения химических реагентов, ионообменных смол, обратного осмоса и ультрафильтрации.

«На нынешнем “Иннопроме”, посвященном прорывным, современным отечественным технологиям, очень хорошо была представлена тема транспорта. Современные трамваи «Трансмашхолдинга», поезда, которые делают на “Уральских локомотивах”, — это всё впечатляет, и, конечно же, радует, что российское машиностроение активно развивается. Хорошо была представлена тема комплексного развития городов. Кроме того, “Иннопром”, — это всегда площадка для дискуссий. Мне довелось выступить на секции по вопросу сохранения и развития народных художественных промыслов, где, конечно, речь не могла не идти и о Нижнем Тагиле, его традициях и опыте. Отрадно было услышать от специалистов из других регионов, что опыт Тагила им известен и во многом в своей работе они ориентируются на него», — прокомментировал АН «Между строк» председатель комитета ЗакСО по социальной политике Вячеслав Погудин.

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В этом году страной-партнёром выступило Королевство Саудовская Аравия. Выставочные экспозиции представили порядка 30 регионов России и пяти иностранных государств. На стенде Свердловской области представлены 24 компании.