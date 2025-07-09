Стали известны новые подробности в деле о поджоге квартиры на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, в результате которого серьёзно пострадала пенсионерка

В Нижнем Тагиле начался суд над 19-летними Ильёй Пастуховым и Савелием Русских. По версии следствия, в ночь на 1 октября в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 57 из-за поджога произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка и погибла кошка. Молодые люди залили горючую жидкость между входной железной и деревянной дверями в квартиру.

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых. Один из них снимал квартиру в Екатеринбурге, а второй проживал на Вагонке.

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщает Е1, инцидент произошёл на фоне конфликта внука пострадавшей бабушки (его тоже зовут Ильёй) и одного из поджигателей. Внук Илья познакомился с девушкой через сервис знакомств в 2023 году, и они начали встречаться. В январе 2024 года девушка рассказала ему о своём конфликте с экс-бойфрендом Ильёй Пастуховым из-за денег, которые она ему одолжила.

Внук Илья решил поддержать подругу и начал переписываться с тёзкой. Споры между парнями переросли в оскорбления, затрагивающие их семьи. В итоге внук Илья обвинил оппонента в том, что тот не может ответить за свои слова, на что Пастухов пообещал отомстить.

Пастухов рассказал своему другу Савелию Русских о конфликте, и они решили напугать молодого человека. Найдя адрес Ильи, они отправились к его дому, но место было многолюдным и хорошо освещено. Тогда они решили поджечь другую квартиру, где когда-то жил их «обидчик».

Друзья, вдохновлённые фильмами о гангстерах, надели маски и капюшоны, взяли с собой литр бензина. В 4 часа ночи они поднялись на этаж, облили железную дверь бензином и подожгли её. Из квартиры услышали крики пожилой женщины. Испугавшись своих действий, они сбежали.

Соседи вызвали пожарных, которые смогли эвакуировать пенсионерку, сломав решётки на окне. Пожилая женщина получила ожоги рук и головы. В квартире также пострадали мебель в прихожей и отделка стен, пола и потолка. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.

ФОТО: СУ СК по Свердловской области

Как утверждает один из обвиняемых, внук Илья неоднократно провоцировал и запугивал его, отправляя угрозы в адрес его семьи — жены и близких.

Оба подсудимых заявляют, что их действия не были направлены на причинение вреда или убийство, а поджог двери стал эмоциональной реакцией на постоянные провокации и попыткой остановить запугивание со стороны внука пенсионерки.

Управляющая компания, обслуживающая дом пенсионерки, пообещала произвести ремонт в её квартире. Кроме того, волонтёры собрали более 100 тысяч рублей, чтобы оказать материальную поддержку пожилой женщине.

«Инцидент стал следствием затяжного конфликта между двумя мужчинами — одним из обвиняемых и внуком пожилой женщины, проживающей в доме, где произошёл поджог. Причиной противостояния стала общая подруга, из-за которой между мужчинами возникла неприязнь», — рассказал порталу E1 адвокат Савелия Олег Шестаков.

Он отметил, что в ходе следствия его подзащитный занял позицию признания, дав правдивые, последовательные и согласованные показания.

«Вместе с тем вину в покушении на убийство он отрицает в полном объёме. Причинять кому-либо смерть он не желал, не предвидел таких опасных последствий», — подчёркивает юрист.

По его словам, часть доказательств и аргументация обвинения основаны на догадках.

«Наши подзащитные попросили суд присяжных. Мы считаем, что эта форма судопроизводства способна обеспечить наиболее справедливый приговор», — считает адвокат.

Известно, что Пастухов и Русских не имеют судимостей и не состоят на учёте. У Ильи есть жена и годовалый ребёнок. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.