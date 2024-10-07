В Нижнем Тагиле силовики задержали поджигателей квартиры на улице Красноармейской

Сотрудники ФСБ и МВД в Нижнем Тагиле задержали двоих местных жителей, подозреваемых в покушении на убийство 78-летней пенсионерки. Это 18 и 19-летние уроженцы Нижнего Тагила, которые ранее не имели судимостей. Один из них снимал квартиру в Екатеринбурге, в то время как его соучастник проживает на Вагонке.

По данному факту Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По информации главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поджог не имел никакого отношения к деятельности пострадавшей пенсионерки.



«Материалы по данному факту для дальнейшего расследования направлены в региональный Следственный комитет. Информация, ранее размещённая в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО — не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Задержанные помещены под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Они со слезами на глазах утверждают, что якобы не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО. Насколько их показания соответствуют действительности, покажет начавшееся расследование», — отметил полковник Горелых.

Напомним, в ночь на 1 октября в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка. Её эвакуировали через окно, но женщина получила отравление угарным газом и ожог руки, в связи с чем была госпитализирована в состоянии средней тяжести. 11 человек самостоятельно покинули задымлённый подъезд, ещё четверым, в том числе пострадавшей пенсионерке, понадобилась помощь спасателей.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое молодых людей вошли в подъезд перед возгоранием и вскоре покинули его.