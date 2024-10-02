Возможные виновники пожара на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле попали на видео

Накануне, 1 октября, на Красноармейской, 57 произошёл пожар, в результате которого пострадала 78-летняя женщина. Сегодня в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, на котором видно, как двое молодых людей заходят в подъезд этого дома, после чего следует яркая вспышка. Молодые люди быстро скрываются с места происшествия.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сейчас проводится проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения и устанавливаются причины возгорания. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение.