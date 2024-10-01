Пенсионерка едва не погибла при пожаре в Нижнем Тагиле

Сегодня ранним утром в квартире на первом этаже дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар. На месте происшествия работали три единицы техники и восемь спасателей.

Как сообщает отдел надзорной деятельности, в результате инцидента пострадала пенсионерка 1946 года рождения. Спасательные службы эвакуировали её с помощью ручной лестницы через оконный проём, но женщина получила отравление угарным газом и ожог руки I степени. В состоянии средней тяжести её срочно доставили в больницу.

До прибытия пожарных 11 человек, включая троих детей, самостоятельно покинули задымлённый подъезд. Благодаря слаженным действиям сотрудников 9-го пожарно-спасательного отряда четырём жильцам дома удалось спастись, включая пострадавшую пенсионерку.

В настоящее время проводится проверка по факту пожара, дознаватели занимаются установлением причины возгорания.